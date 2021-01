Wolfsburg

Zeugen haben der Polizei schon manches Mal geholfen, ein Verbrechen aufzuklären. In Wolfsburg-Vorsfelde führte ein Hinweis per Telefon allerdings am Wochenende zu dem wahrscheinlich kuriosesten Einsatz des Jahres – und das schon am 2. Januar.

Per Notruf meldete laut Polizeisprecher ein Passant am Samstagvormittag verdächtige Vorgänge auf dem Kinderspielplatz an der Carl-Grete-Straße, direkt neben dem Familienzentrum der Stadt Wolfsburg. Dort hatte ein Mann eine Tüte in einem Laubhaufen versteckt und sich dann schnell entfernt. Das kam auch der Polizei komisch vor. Sie vermutete einen Drogendeal.

Vater hatte Goldtaler für Schatzsuche versteckt

Tatsächlich entdeckten die alarmierten Beamten am Samstag gegen 11.30 Uhr zwischen den Büschen auf dem Spielplatz eine Tüte mit einer großen Dose, in der sich mehrere Golfball-große Kugeln befanden. Ein Mund-Nasen-Schutz markierte offenbar das Versteck – jedenfalls lag die Maske direkt über der Tüte. Die Polizisten machten sich vor Ort gerade Notizen zur Täterbeschreibung, als der Verdächtige direkt vor Ort selbst auftauchte.

Er entpuppte sich als Familienvater, der für einen Kindergeburtstag eine Schatzsuche vorbereitete und sehr überrascht war, dass das einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. In den Kugeln in der Dose befanden sich keine Drogen, sondern Goldtaler aus Schokolade. Die Polizei reagierte fast so schnell wie zuvor und versteckten die Tüte eigenhändig zwischen anderen Büschen, „so dass diese unvergessliche Schatzsuche ein glückliches Ende nahm“, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus amüsiert mitteilt.

