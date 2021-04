Wolfsburger greift Polizei mit Messer an – erst ein Warnschuss stoppt ihn

Wolfsburg/Königslutter

Ein unter Drogen stehender Wolfsburger hat vor einem Klinikum in Königslutter im Landkreis Helmstedt die Nerven verloren und mehrere Autoreifen zerstochen. Als die Polizei eintraf, ging er mit einem Messer auf die Beamten los. Ein Warnschuss brachte den Mann zur Räson. Schließlich wurde er ins Psychiatriezentrum eingewiesen – hat nun aber mehrere Strafanzeigen auf dem Konto.

Nach der Abfuhr vom Klinikpersonal wird der Mann aggressiv

Am frühen Samstagmorgen wollte der unter Drogeneinfluss stehende 40-Jährige unberechtigt eine Klinik in Königslutter betreten. „Die Mitarbeiter untersagten ihm das, woraufhin der Wolfsburger aggressiv wurde und mit einem mitgeführten Messer an mehreren in seiner Nähe parkenden Pkw die Reifen zerstach“, sagt die Wolfsburger Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Daraufhin verständigte das Personal die Polizei.

Als Beamte den Mann ansprachen, ging dieser mit dem Messer in der Hand auf sie los. „Da der 40-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb, wurde durch einen der Polizeibeamten ein Warnschuss abgegeben“, berichtet aus dem Bruch. Das stoppte den Wolfsburger zunächst. Inzwischen war Verstärkung eingetroffen. Die Einsatzkräfte umstellten den Mann.

„Einem Polizeibeamten gelang es, mit dem 40-Jährigen ins Gespräch zu kommen“, so die Sprecherin. Nach etwa einer Stunde habe sich der Mann beruhigt und sein Messer weggelegt. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, der sich bei dem Vorfall selbst leicht mit seinem Messer an den Fingern verletzte. Der ­40-Jährige wurde durch einen Arzt in das Psychiatriezentrum eingewiesen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gefertigt.

Von der Redaktion