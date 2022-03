Das weiße „Z“ gilt als Symbol der russischen Armee im Ukraine-Krieg - es ist aber nicht nur auf Kriegsgerät zu sehen, sondern oft auch an anderen Stellen. Zum Beispiel auf dem Auto einer Familie aus Rinteln, versehen mit einer Russland-Flagge. Weil das Land Niedersachsen strafrechtliche Konsequenzen angekündigt hatte, laufen in dem Fall nun Ermittlungen.

