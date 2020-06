Hannover

Die vom Naturschutzbund ( Nabu) Deutschland inszenierte Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ hat zwar einen Teilnehmerrekord erbracht, aber kein erfreuliches Ergebnis. Sowohl bundesweit als auch in Niedersachsen haben die Naturfreunde bei den häufigsten Vogelarten weniger Exemplare registriert als im Vorjahr. Die Rückgänge liegen bei Werten zwischen 2 Prozent für den Haussperling und 14 Prozent bei den Blaumeisen.

Bei der Zählaktion, die Anfang Mai lief, haben die Vogelbeobachter aufgeschrieben, wie viele Exemplare einer Art sich binnen einer Stunde am Beobachtungsplatz, etwa dem eigenen Garten oder im Bereich eines Parks, aufhalten. In Niedersachsen sind es am häufigsten Haussperlinge mit mehr als fünf Exemplaren, gefolgt von Amseln (3,24), Kohlmeisen (2,6), Blaumeisen (2,06) und Staren (2,02). Diese Rangfolge entspricht auf den ersten drei Plätzen der bundesweiten, dann folgen Stare und Feldsperlinge.

Wer nicht genau weiß, was da flattert, kann auf eine Zählhilfe zurückgreifen. Quelle: Sebastian Hennigs/Nabu

Besonderheit war in diesem Jahr die Blaumeise, von der vor allem im März und April auffallend viele verendet sind. „Sie leiden unter einem vogelspezifischen Bakterium. Das erklärt mindestens einen Teil des Rückgangs“, berichtet Rüdiger Wohlers vom Nabu Niedersachsen. Er rief dazu auf, vogel- und insektenfreundliche Gärten mit vielen Laubbäumen und Blütenpflanzen zu erhalten oder anzulegen.

Fast doppelt so viele Vogelzähler nahmen teil

Größere Rückgänge ergab die Vogelzählung außer bei den Blaumeisen auch bei den Staren und wie schon in den Vorjahren beim Grünfink. Zugenommen haben demgegenüber die Bestände an Ringeltauben und Eichelhähern sowie auf niedrigem Niveau diejenigen an Mehlschwalben und Mauerseglern.

Insgesamt haben sich an der Aktion in Niedersachsen rund 18.800 Menschen beteiligt – gegenüber dem Vorjahr fast eine Verdoppelung. „Sicher hat der Corona-Shutdown zu einem verstärkten Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür geführt“, erklärt Wohlers. Er hofft, dass die Teilnehmer bei der Stange bleiben. Erweisen wird sich das zunächst Anfang Januar. Dann steht die Stunde der Wintervögel an.

Von Bernd Haase