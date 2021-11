Gieboldehausen

Die höchste Inzidenz unter den Städten und Gemeinden im Landkreis Göttingen weist aktuell die Samtgemeinde Gieboldehausen auf. Bei 369,2 lag der Wert am Montag, am vergangenen Freitag bereits bei 324,9 Fällen pro 100000 Einwohnern. 71 Menschen gelten dort aktuell als infiziert. Woran das liegt, dazu gibt die Verwaltung nur spärliche Informationen.

Der Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim erklärt die Zahlen nicht vollständig. Im Haus St. Martinus in Bilshausen, einer Einrichtung der Blank-Gruppe, sind derzeit 14 Bewohner und sechs Pflegekräfte infiziert. „Die Bewohner sind alle zweimal geimpft, viele schon dreimal. Die Pflegekräfte hatten vollständigen Impfschutz“, sagt Geschäftsführerin Nicola Blank. Den ersten positiven Schnelltest habe die Einrichtung am 4. Oktober sofort mit einem PCR-Text validiert. Seitdem seien „insgesamt etwas mehr als 20 Personen positiv getestet worden“, so der Göttinger Verwaltungssprecher Dominik Kimyon auf Tageblatt-Anfrage.

Bundeswehr nicht in Bilshausen vor Ort

Gerüchte, wonach die Bundeswehr die Senioreneinrichtung in Bilshausen nun unterstütze, bestätigte Kimyon nicht. „Zwei Mitarbeiter einer örtlichen Hilfsorganisation haben vor Ort unterstützt, weil auch Personal in Quarantäne ist.“ Blank wünscht sich Hilfe von den Menschen im Ort. „Es wäre schön, wenn Menschen sich bei uns melden würden, die uns unterstützen. Es geht vor allem um Gespräche mit den Bewohnern“, sagt sie. Unter Telefon 05528/20590 könnten sich Interessierte jederzeit melden.

Im Haus St. Martinus wird Hilfe benötigt. Quelle: Niklas Richter

20 aktuelle Fälle gehen auf das Seniorenheim zurück, 51 sind nicht geklärt. Kimyon habe sich nach eigener Aussage beim Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen zur aktuellen Lage informiert. In Gieboldehausen sei kein weiterer größerer Ausbruch bekannt, sagte er am Montagnachmittag. „Je kleiner der Ort ist, desto schneller erreicht man hohe Werte“, erklärt der Sprecher der Verwaltung die hohe Inzidenz. Die Zahlen seien auf einzelne Infektionen zurückzuführen.

Tagespflege in Gieboldehausen vier Tage geschlossen

Allerdings wurde auch die Tagespflege St. Vinzenz der Caritas Südniedersachsen in Gieboldehausen nach Tageblatt-Informationen geschlossen. Johannes Broermann, Sprecher des Caritasverbands Südniedersachen, bestätigte diesen Umstand am Montagnachmittag. „Nach festgestellten Coronainfektionen“ sei die Tagespflege „vorsorglich auf behördliche Anordnung kurzzeitig vom 27. Oktober bis einschließlich 1. November geschlossen“ worden, so der Sprecher.

Wie viele Besucher und Pflegekräfte insgesamt infiziert wurden, verrät Broermann nicht. Am heutigen Dienstag darf die Tagespflege wieder öffnen. „Die Entwicklung in der vergangenen Woche bedauern wir sehr. Wir haben funktionierende Hygienepläne, die von allen Mitarbeitenden und Gästen penibel eingehalten werden“, versichert Caritas-Vorstandssprecher Ralf Regenhardt. In der Tagespflege gelten unter anderem Maskenpflicht und Abstandsregeln. „Alle regelmäßigen Schnelltests sind negativ ausgefallen“, so Regenhardt.

Erst nach einem ersten positiven PCR-Test durch einen Hausarzt sei vom Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen zunächst festgestellt worden, dass alle Kontaktpersonen den vollständigen Impfschutz haben, so Broermann weiter. Das Gesundheitsamt habe daher keine Quarantäne verfügt, sondern nur eine Empfehlung abgegeben, Kontakte zu reduzieren.

Sozialstation Duderstadt versorgt Tagesgäste

„Alle Betroffenen, also Gäste, Mitarbeitende und Angehörige, wurden von uns umgehend informiert. Die anschließend noch an zwei Tagen angebotene Notgruppe wurde daraufhin nicht besucht“, berichtet Melanie Petroschka, die Leiterin der Tagespflege St. Vinzenz. Im Rahmen der ambulanten Pflege würden alle betroffenen Tagesgäste von der Sozialstation Duderstadt zu Hause versorgt. „Wir wünschen allen Erkrankten eine baldige und umfassende Genesung“, sagt Regenhardt. Die Wiedereröffnung der Tagespflege St. Vinzenz am 2. November sei eine sehr gute Nachricht.

Ob damit ganz geklärt ist, woher die hohen Infektionszahlen in der Samtgemeinde kommen, ist unklar. Samtgemeindebürgermeister Steffen Ahrenhold (CDU) kann jedenfalls einen Infektionsherd verneinen: „Die Schulen kann ich ausschließen.“

Von Lea Lang