Zoll beschlagnahmt 20.000 geschmuggelte Zigaretten auf A2 bei Peine

Peine

Der Zoll hat 20.000 Zigaretten auf der A2 bei Peine beschlagnahmt. „Begleitet wurde die Kontrolle von ein paar Missverständnissen“, teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Braunschweig am Montag mit. Zunächst sei der Fahrer dem Streifenwagen auf einen anderen Rastplatz gefolgt, nur um dann wieder schnell auf die Autobahn zu fahren.

Bestimmt sei doch ein Lastwagen mit dem gezeigten Haltesignal gemeint gewesen, meinte er am Samstag beim nächsten Halt. Zigaretten habe er nicht im Gepäck, antwortete der Mann auf eine entsprechende Frage. Als die Beamten sich aber bei ihm erkundigten, was in seinen großen Sporttaschen sei, erwiderte er freundlich: Zigaretten.

Mann will Zigaretten wieder einladen

800 Euro hinterlegte der Mann danach als Sicherheit für eine zu erwartende Strafe wegen Steuerhinterziehung direkt. Die mehr als 3400 Euro Tabaksteuer wolle er überweisen, sagte er. Dann begann er, seine Zigaretten wieder einzuladen. Auch das war aber laut Zoll ein Missverständnis – die 100 Stangen wurden beschlagnahmt.

Von RND/dpa