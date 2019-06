Wiesbaden/Faßberg

Schlechtes Wetter hat den für Mittwoch geplanten Start von knapp 20 „ Rosinenbombern“ in Wiesbaden-Erbenheim ausgebremst. „Wir sitzen in Erbenheim fest“, sagte Thomas Keller, Mit-Organisator und Vorsitzender des Fördervereins Luftbrücke Berlin 70. In Erbenheim bei Wiesbaden sollten die 18 Propellerflugzeuge vom Typ DC-3 ursprünglich am Vormittag Richtung Faßberg in Niedersachsen abheben, um in den kommenden Tagen auch Nordholz und das schleswig-holsteinische Jagel anzusteuern und so an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren erinnern. Am 15. und 16. Juni werden sie Berlin überfliegen, sagte Keller.

Unklar war, ob im Laufe des Tages eventuell noch eine oder mehrere Maschinen abheben können. Dort soll es am Freitag einen Festakt geben. Am Samstag wird auf dem dortigen Fliegerhorst beim „ Tag der Bundeswehr“ an die Luftbrücke erinnert. Die Veranstalter erwarten wie in Wiesbaden Zehntausende Besucher. Noch unklar ist, ob in Faßberg auch der 98 Jahre alte US-Pilot Gail Halvorsen dabei sein wird. Er warf während der sowjetischen Blockade Süßigkeiten für die Berliner Kinder ab und wurde als erster „Candy Bomber“ Symbol für die Aktion.

Die Luftbrücke brachte die Wende

Mit mehr als 270 000 Flügen versorgten Briten und Amerikaner von Juni 1948 an die damals gut zwei Millionen Einwohner West-Berlins. Zuvor hatte die Sowjetunion Straßen, Schienen und Wasserwege sperren und Strom abschalten lassen. Die Luftbrücke fürs eingeschlossene West-Berlin brachte die Wende; auch in Niedersachsen und andernorts profitierten viele Menschen. So gab es in den Nachkriegsjahren Jobs und Einnahmequellen. „Die Luftbrücke war ein einmaliges Zeichen der Völkerverständigung - wir bringen sie zurück“, betonte Keller.

