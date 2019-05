Osnabrück

Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Lastwagen bei Osnabrück sind am Freitagvormittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Bissendorf-Natbergen unweit der Stadtgrenze zu Osnabrück.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte die Eurobahn gegen 10.10 Uhr mit dem Reinigungsfahrzeug. Dieses wurde rund 150 Meter mitgeschleift. Bilder von der Unfallstelle zeigen das Fahrzeug eingequetscht zwischen der Regionalbahn und einer Lärmschutzmauer. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Quelle: Philipp Hülsmann/dpa

Unter den etwa 150 Bahnreisenden gab es mindestens zehn Leichtverletzte, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Der Zugführer erlitt einen Schock und wurde von Notfallseelsorgern betreut.

Gefahr durch Oberleitung: Reisende müssen lange im Zug ausharren

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Das Deutsche Rote Kreuz baute eine Sammelstelle für die Verletzten auf. Weil die Oberleitung durch den Unfall abgerissen worden war, mussten die Bahnreisenden nach Angaben des NDR mehr als eine Stunde im Zug ausharren, bis der Strom abgestellt war.

Rettungskräfte helfen den Reisenden aus der Bahn. Quelle: Philipp Hülsmann/dpa

Bahnstrecke vorerst gesperrt

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde bei dem Unfall die Oberleitung beschädigt. Die zweigleisige Strecke wird voraussichtlich bis in den Abend hinein gesperrt bleiben. Betroffen sind Regionalbahnen sowie die Fernverkehr zwischen Osnabrück und Hannover.

Von RND/dpa/frs