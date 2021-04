Fallersleben

In der Nähe des Fallersleber Bahnhofs hat es Mittwochabend ein Zugunglück gegeben: Zwei Loks sind entgleist. Bilder zeigen, wie eine Lok auf der Seite liegt. Auch am Donnerstagvormittag gibt es noch Einschränkungen im Zugverkehr: Nach Auskunft der Bahn müssen Reisende auf der Strecke Berlin – Hannover mit Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen, weil die Züge umgeleitet werden müssen.

Am Morgen danach: Einsatzkräfte versammeln sich um die Unfallstelle. Quelle: Christian Opel

Auf dem Online-Portal drehscheibe-online.de heißt es – allerdings „ohne Gewähr“: „In Fallersleben ist gegen 18 Uhr (am Mittwoch, Anm. d. Red.) eine DE18 mit einer DB 185 kollidiert, sodass in der Folge zur Entgleisung beider kam. Die Strecken nach Hannover und Braunschweig sind gesperrt. FV aus/nach Berlin wird über die KBS 340 umgeleitet, RE50 endet in Braunschweig - ab dort Busnotverkehr nach Wolfsburg, RE30 endet in Gifhorn - ab dort Busnotverkehr nach Wolfsburg, GV wird ebenfalls umgeleitet.“

„Eine Lok umgekippt!“: WAZ-Leser Friedhelm Hahn traute seinen Augen kaum. Quelle: Roland Hermstein

Die Bahn selbst konnte bisher zu dem Vorfall keine Angaben machen.

Von WAZ/Frederike Müller/sbü