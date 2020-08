Kiel

Während sich etwa in Kiel die Mohren-Apotheke in der Holtenauer Straße in Raths-Apotheke im Brauereiviertel umbenannt hat und die Mohrenstraße in Berlin künftig Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen soll, kann Onuegbu über die aktuelle Rassismusdebatte nur den Kopf schütteln. „Ich bin als Mohr auf die Welt gekommen und stolz darauf“, sagt der 47-Jährige den „Kieler Nachrichten“.

Für Onuegbu ist der Name "Mohrenkopf" eine Auszeichnung

Onuegbu wurde im nigerianischen Biafra geboren und kam 1992 nach Deutschland. „Menschen müssen sich zu ihrer Hautfarbe bekennen, wir haben sie uns nicht ausgesucht und müssen dazu stehen.“ Für ihn ist der Begriff Mohr nicht rassistisch behaftet – das Gegenteil sei sogar der Fall. „Der Mohrenkopf war im Mittelalter eine Auszeichnung für gutes Essen“, sagt Onuegbu. „Dort gingen früher Fürsten essen, an den Eingangstüren gab es damals Mohrenkopf-Symbole als Qualitätszeichen, dass dort ein Mohr kocht.“ Aufgrund dieses geschichtlichen Hintergrunds wählte der Familienvater den Namen bewusst, als er 2007 das Restaurant in der Sandkuhle eröffnete. „Mohren sind als gute Köche und Mediziner bekannt.“

Deshalb kann der Gastronom auch nicht nachvollziehen, warum die ehemalige Mohren-Apotheke in der Holtenauer Straße ihren Namen geändert hat. „Mohren-Ärzte sind heute noch immer in Afrika aktiv und können mit Kräutern und alternativer Medizin Kranke heilen.“ Er geht sogar noch einen Schritt weiter. „Die Umbenennungen machen mich traurig, weil dadurch meine Identität und Teil meiner Geschichte entfernt werden.“

Restaurant in Kiel sorgt bundesweit für Schlagzeilen

Da er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält und sich offen dafür ausspricht, dass der Name „Mohr“ erhalten bleibt, ist Onuegbu bundesweit in den Schlagzeilen und hat mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Als er vor seinem Restaurant steht, kommen drei Touristen aus Würzburg auf ihn zu und wollen ein Foto mit ihm machen. „Wir haben im Internet von Ihnen gelesen und wollten mal vorbeischauen“, sagen sie. Ohne zu zögern, willigt der Gastronom zu dem Foto ein. Die große Aufmerksamkeit ist ihm sehr recht. „Es fühlt sich gut an, weil ich eine Diskussion vorantreiben will.“

Die derzeitige Namensdebatte bezeichnet er als übereifrig. „Die Diskussion gegen Rassismus wird am falschen Ende geführt und beruht auf Unwissenheit und falschen Forderungen.“ Selbstverständlich gebe es Rassismus auch in Deutschland, sagt Onuegbu. Dennoch rät er schwarzen Personen, nicht die Opferrolle einzunehmen und überall Diskriminierung und Benachteiligung zu befürchten. Er spricht sogar von selbstgemachten Problemen. „Die Diskussion über Rassismus ist auch wieder entbrannt, weil ein Verbot von Namen und Logos gefordert wurde. Dadurch haben Schwarze Sympathien verspielt.“

„Ich möchte als Schwarzer nicht erklärt bekommen, wann meine Gefühle verletzt werden"

Dass auch weiße Menschen eine Umbenennung fordern, stößt bei Onuegbu auf Unverständnis. „Ich möchte als Schwarzer nicht erklärt bekommen, wann meine Gefühle verletzt werden. Das ist auch eine Form von Rassismus.“ Vielmehr träumt der Vater zweier erwachsener Töchter davon, einmal mit seinen Enkeln durch eine Mohrenstraße zu gehen oder an einer Mohren-Apotheke vorbeizukommen, um ihnen zu erklären, was mit diesem Begriff gemeint ist.

Dass der Streit um den Begriff „Mohr“ zu seltsamen Blüten führt, belegt ein Vorfall, der sich in seinem Restaurant vor wenigen Wochen zugetragen hat: Ein Paar, eine weiße Frau und ein schwarzer Mann, kam in den „Mohrenkopf“ und fragten Onuegbu warum er für einen Nazi arbeite – so schildert es der Gastronom jedenfalls. Die beiden Deutschen wollten mit dem Chef des Restaurants sprechen und forderten Onuegbu auf, ihn zu holen. „Dass ich, ein Schwarzer, selbst der Chef sein könnte, kam ihnen nicht in den Sinn. Sie glaubten mir auch nicht, dass mir das Restaurant gehört.“ Erst als ein Mitarbeiter dem Paar versicherte, dass er der Besitzer sei, gab es Ruhe.

Dieses Aufeinandertreffen lässt den so lebensfrohen und humorvollen Onuegbu noch immer traurig zurück. „Das war das erste Mal, dass ich in Deutschland richtigen Rassismus gespürt habe.“ Und leider stütze es auch seine These: „Rassismus definiert sich nicht über Begriffe, sondern findet im Kopf und im Herzen statt.“

