Hannover

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen auf mehr als eine Million angewachsen. Das Robert Koch-Institut wies am Freitag 1,011 Millionen bestätigte Fälle aus. Rechnerisch entspricht das jedem achten Einwohner Niedersachsens, wobei einige Menschen auch mehrfach infiziert waren. Insgesamt 7417 Menschen im Land starben seit 2020 nachweislich an oder mit Corona.

In Bremen wurden seit Pandemiebeginn laut RKI nun 113 399 Ansteckungen registriert. 678 Menschen kamen in dem Zwei-Städte-Staat an oder mit dem Coronavirus ums Leben.

Bremen bei Impfquote führend, Niedersachsen im guten Mittelfeld

Bei den Impfquoten schneiden beide Bundesländer gut ab: Bremen ist mit rund 90 Prozent der Einwohner mit mindestens einer Impfung bundesweiter Spitzenreiter, wobei auch Bewohner des Umlands, die sich in Bremen impfen ließen, mitgezählt wurden. Niedersachsen belegt mit 78 Prozent bei den mindestens einmal Geimpften Platz sechs.

Der Sieben-Tage-Wert Niedersachsens stieg am Freitag nach Angaben der Landesregierung auf 1141,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 1073,5. Auch die Werte zur Messung schwerer Verläufe, die Krankenhausbehandlungen nötig machen, stiegen.

Der Indikator für die Hospitalisierung legte von 10,1 auf 10,3 zu. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten im Land mit Covid-19-Patienten stieg von 5,2 auf 5,7 Prozent.

Von RND/dpa/Christopher Weckwerth