Stadtoldendorf

In einem Wohnhaus in Stadtoldendorf sind zwei Tote entdeckt worden. Sie wurden bei einem Rettungseinsatz am Samstagnachmittag gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden mitteilten. Weitere Details wurden am Samstagabend nicht mitgeteilt. Wegen der aktuell laufenden Ermittlungen könnten noch keine weiteren Informationen erteilt werden, hieß es.

Von RND/lni