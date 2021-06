Hildesheim

Als Anna Feg mit ihrem Mann Stefan am Mittwoch ganz entspannt das nervenaufreibende Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn schaut, ahnt sie noch nicht, was für eine dramatische Nacht ihr selbst noch bevorstehen sollte. Schließlich waren bis zum errechneten Geburtstermin ihrer Zwillinge noch gut drei Wochen Zeit.

Doch kurz vor 2 Uhr wacht die 33-Jährige mit ersten schwachen Wehen auf. „Das fing ganz entspannt an“, sagt die Bad Gandersheimerin, die mit Jonathan (5) und Charlotte (2) bereits zwei Kinder zur Welt gebracht hat. Eine Stunde später sind die Wehen schon heftiger. Sie weckt ihren Mann, der umgehend die DRK-Rettungswache alarmiert, um seine Frau wie geplant ins Helios Klinikum nach Hildesheim zu fahren. Dort waren auch schon ihre ersten beiden Kinder geboren worden, und dort gab es, anders als in Northeim, ein Perinatalzentrum, falls wider Erwarten doch noch Komplikationen auftreten sollten.

Gegenatmen, sagt der Sanitäter

Um den Verlauf der Geburt zu kontrollieren, schließt sich Anna Feg an einen Wehentracker an, den sie sich als App auf ihr Smartphone geladen hat – und ist, wie sie sagt, selbst erschrocken: Die Abstände werden immer kürzer, die Wehen immer heftiger. „’Gegenatmen’, hat mir der Rettungssanitäter geraten“, sagt Anna Feg und lacht. Schließlich sei es dessen erste Geburt gewesen. Doch die Zwillinge wollen sich nicht länger hinhalten lassen.

In Bockenem fügen sich die Rettungssanitäter schließlich in ihr Schicksal: Bis Hildesheim würden sie es nicht mehr schaffen. Also nehmen sie Kurs auf die ASB-Rettungswache, wo bereits zwei Kollegen alarmiert sind. Unterdessen hat sich aus Hildesheim Hebamme Tatjana Jäckel auf den Weg gemacht, die schon Jonathan zur Welt gebracht hat. Mit dabei: Ein zweites Entbindungsset, denn auf Zwillingsgeburten im Auto sind die Wagen natürlich gar nicht eingerichtet.

Nur acht Minuten älter

Um 4.07 Uhr ist es dann so weit: Marlene, 3030 Gramm schwer und 52 Zentimeter lang, hat sich ihren Weg in die Welt gebahnt. Und während sie noch mit der Nabelschnur verbunden auf dem Bauch ihrer Mutter ruht, folgt um 4.15 Uhr auch schon ihre Schwester Pauline, 2880 Gramm schwer und ebenfalls 52 Zentimeter lang. Es sei zwar reichlich unbequem gewesen auf der schmalen Liege eines Rettungswagens, sagt die glückstrahlende Mutter. Doch alle drei sind wohlauf.

„Das haben die Jungs wirklich ganz toll gemacht“, lobt Anna Feg ihre Ersthelfer René und Timm sowie Frank und Max aus Bockenem. Ihren Job als Pressesprecherin des Landkreises Northeim wird sie nun für eine Weile nicht mehr sehen, und auch ihr Mann Stefan (38), der bei der Nord LB in Seesen arbeitet, wird sie in der Anfangsphase zu Hause unterstützen.

Zwillinge als Wunsch

Doch Zwillinge zu bekommen hatte sich Anna Feg schon immer gewünscht. Sie selbst hat drei Geschwister, ihr Mann zwei. Es gibt jede Menge kleiner Neffen und Nichten. Und sowohl in ihrer mütterlichen als auch väterlichen Linie immer wieder mal Zwillingsgeburten.

Nun gut, das Kinderzimmer muss nun noch einmal erweitert werden, ein Zwillingskinderwagen muss her. Und Stefan Feg muss sich von dem Gedanken an einen Volvo XC 90 verabschieden: Der hat nämlich nur Platz für drei Kindersitze. Nun wird es eben ein Sechssitzer von Mercedes.Nasenspitze zeigt Unterschied

Doch die Familie ist rundum glücklich. Noch sind Marlene und Pauline als „späte Frühchen“ zur Überwachung auf der Neonatologie. Aber schon bald dürfte es nach Hause gehen. „Noch kann ich sie an den Nasenspitzen unterscheiden“, sagt Anna Feg. „Aber ich bin froh, dass sie ein Armbändchen mit Namen tragen.“ Ihre Mädchen sind nämlich nicht nur Zwillinge, sondern sogar eineiige Schwestern.

Von Marita Zimmerhof