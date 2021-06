Hildesheim

Im Hildesheimer Freibad Jo-Wiese ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mädchen hat ein verschreibungspflichtiges Medikament an Kinder verteilt. Zwei von ihnen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Die Polizei Hildesheim ist mit ihren Ermittlungen noch nicht am Ende – aber einen entscheidenden Schritt weiter. So geht die Polizei nach Angaben deren Sprecherin Kristin Möller davon aus, dass es ein zwölfjähriges Mädchen war, das das Medikament weitergegeben hat. Ein Mädchen und ein Junge, beide elf Jahre alt, hatten die Tabletten angenommen und geschluckt. Kurz darauf bekamen die beiden Kinder massive gesundheitliche Probleme, mussten sich übergeben und riefen um Hilfe. Mitarbeiter des Freibads alarmierten den Rettungsdienst, nach Informationen der HAZ hatte ein privat im Bad anwesender Zahnarzt zuvor noch erste Hilfe geleistet.

Verschreibungspflichtiges Medikament

Gerüchte, nach denen es sich bei den Tabletten um das in den vergangenen Monaten häufiger von Jugendlichen missbrauchte Schmerzmedikament Tilidin gehandelt haben soll, bestätigt Möller nicht. Da die in der Jo-Wiese eingesetzten Beamten aber die Tablettenpackung sicherstellen konnten, steht fest, dass es sich bei den von den beiden Kindern eingenommenem Pillen um ein verschreibungspflichtiges Medikament handelt, berichtet Möller.

Vorsorglich in Krankenhäuser gebracht

Beide Elfjährigen wurden nach Hannover in zwei Krankenhäuser gebracht und dort auf Intensivstationen aufgenommen. Offenbar aber nicht wegen akuter Gefahr, sondern eher in Hinsicht auf mögliche Folgen in den kommenden Stunden – sollten die Kinder Atemnot oder andere schwerwiegende Probleme bekommen, könnten die Ärzte umgehend reagieren, ohne sie noch verlegen zu müssen.

Hinweise auf Zwölfjährige

Noch während der Befragungen vor Ort hatten die Polizistinnen und Polizisten am Sonntagnachmittag Hinweise auf die Zwölfjährige erhalten, die das Schlafmittel weitergegeben haben soll. Noch sind die Ermittlungen aber nicht abgeschlossen: So ist bis jetzt auch noch unklar, ob das Mädchen das Medikament einfach so verteilt hat, sie die beiden anderen womöglich dazu gedrängt hat, die Tabletten zu nehmen oder sie die Pillen sogar verkauft hat. Die beiden Elfjährigen konnten dazu noch nicht befragt werden. Auch ist offensichtlich noch ungeklärt, ob und wie gut sich Opfer und die Zwölfjährige vorher schon kannten.

Da das Mädchen unter 14 Jahre alt ist, ist es nicht strafmündig. Als Konsequenz aus dem Vorfall stehen voraussichtlich „erzieherische Gespräche“ durch die Polizei mit ihr und den Eltern an, wie Polizeisprecherin Kristin Möller erklärt. Auch das Jugendamt könnte in solch einem Fall eventuell eingebunden werden.

Polizei Hildesheim appelliert

Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch in dieser Saison ein Sicherheitsdienst in der Jo-Wiese im Einsatz. „Das geht bei solch einem Wetter und vielen Gästen gar nicht anders“, sagt Chef-Schwimmmeister Gerald Wendt. Die griffen bei Rangeleien und Pöbeleien und anderen Schwierigkeiten konsequent ein, doch etwas wie den Tablettenvorfall könnten die Mitarbeiter unmöglich verhindern. Umso wichtiger war das schnelle Handeln im Anschluss und die Benachrichtigung des Rettungsdienstes.

Die Polizei appelliert unterdessen zum einen an alle Nutzer sozialer Onlinenetzwerke, falsche Informationen und Gerüchte zu verbreiten. „Das zieht eine Verunsicherung der Bevölkerung nach sich.“ Außerdem ruft die Polizei alle Eltern dazu auf, ihre Kinder über die Gefahren von Medikamenten und Drogen aufzuklären – und sie darin zu bestärken, solche Stoffe abzulehnen, sollten sie ihnen angeboten werden.

Von Jan Fuhrhop