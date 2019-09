TetrisChallenge bei Instagram: Wenn die Feuerwehr auf dem Boden liegt

View this post on Instagram

Beter laat dan nooit, maar wij zijn een tijdje bezig geweest om al deze spullen neer te leggen! Je ziet hier onze 12meter lange Pantzerhouwitser van @vustco met al haar materiaal. Wij zijn ook wel benieuwd wat er in een #f16 zit @koninklijkeluchtmacht #tetrischallenge @wijkagent.lars @koninklijkelandmacht @wijkagent.jutka