„Die Schulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen“ steht auf einem Plakat, das an einem der zerbombten Gebäude klebt, die in düsterem Schwarz-Weiß-Dämmerlicht zu sehen sind. So ziemlich das einzige, was an heute erinnert. Und natürlich der Name: „Corona“.

1947 drehte der Regisseur Hans Müller für die Defa zwischen den Trümmern Berlins den Kinderfilm „1-2-3 Corona“. Einer der vielen Nachkriegsstreifen mit Happy End, längst vergessen, aber mit Ausbruch der Corona-Pandemie wiederentdeckt. Denn wer lange genug nach „Corona“ googelt, landet irgendwann auf Youtube bei dem Film der Defa-Stiftung. Mehr als 32.000 Aufrufe hatte der Film, seit er Mitte April auf dem Youtube-Kanal der Defa Filmwelt eingestellt wurde. Es habe vermehrt Anfragen danach gegeben, heißt es dort.

In dem Defa-Film, der seine Uraufführung am 17. September 1948 im Kino Babylon in Berlin hatte, dreht sich auch alles um Corona. Nur handelt es sich dabei nicht um eine ansteckende Krankheit, sondern um die große Liebe zweier Jungs. Corona ist eine Zirkusartistin, um die sich die beiden balgen.

Im zerbombten Berlin

Der Film spielt im zerbombten Berlin, in der Zeit der Nachkriegsnot, der Trümmerfrauen, Kriegsheimkehrer und der blühenden Schwarzmärkte. Zwei Jugendbanden schachern mit Zigaretten, Briketts, Benzin und was eben so alles im Tauschhandel verhökert werden kann. Dabei kommen sie sich regelmäßig ins Gehege. Da kann es dann schon mal zu Handgreiflichkeiten kommen, vor allem wenn Gerhard ( Lutz Moik) und Dietrich ( Piet Clausen), die Anführer der Gangs, aufeinandertreffen.

Drei Hauptdarsteller aus 1-2-3 Corona posieren im Gruppenbild, die beiden Jungen Piet Clausen (Dietrich) und Lutz Moik (Gerhard) schauen Eva-Ingeborg Scholz (Corona) an Quelle: DEFA-Stiftung

Das alles ändert sich rasant, als ein Zirkus in der Gegend auftaucht. Beide Jungs verlieben sich spontan in die junge Trapez-Artistin Corona, gespielt von der damals 19-jährigen Eva-Ingeborg Scholz. Corona wird von ihrem Zirkusdirektor tyrannisiert. Da ist es ja wohl Ehrensache, dass man dem beim nächsten Auftritt gemeinsam eine mitgeben will. Nur dummerweise trifft ihn eines der Lehmkügelchen, die die Truppe vereint auf ihn abfeuert, ausgerechnet in dem Moment, als er Corona bei einem Sprung auffangen soll. Das Mädchen stürzt, wird schwer verletzt und als der Zirkus weiterzieht, kümmern sich die Lümmel um die Artistin, damit sie wieder gesund wird.

Typischer Nachkriegsfilm

„1-2-3 Corona“ ist ein typischer Nachkriegsfilm, der ans Herz geht. Geradezu rührend sind diese Lausbuben, die alle unter tragischen Kriegserlebnissen leiden und meist keine Eltern mehr haben. Wie sie sich zusammen um das Mädchen kümmern. Wie sie in der Hoffnungslosigkeit jener Jahre zu Solidarität und Menschlichkeit finden. Drehbuchautor Artur Kuhnert hat es sich dabei nicht nehmen lassen, das Geschehen immer wieder durch politische Kommentare zur deutschen Vergangenheit zu garnieren. So lässt er etwa in der Szene, in der den Jungs das schlechte Gewissen schlägt, weil sie für Coronas Unfall verantwortlich sind, und einer sich eingesteht, sie alle seien es gewesen, einen anderen sagen: „Ich nicht, ich bin nur mitgelaufen!“

Das Filmerbe der DEFA wird seit 1998 durch die von der Bundesregierung errichtete DEFA-Stiftung bewahrt und gepflegt. Quelle: dpa

Mit verträumtem Blick

Im Zentrum des Films steht freilich Eva-Ingeborg Scholz als Corona. Sie gibt die blonde Schönheit mit verträumtem Blick und unschuldiger Anmut. Die junge Frau im Kreis einer Schar von mehr oder weniger kleinen Jungs, die sie anhimmeln.

Regisseur Hans Müller hat den Film seinerzeit in den Defa-Ateliers in Berlin-Johannisthal gedreht. Die Außenaufnahmen wurden weitgehend in Berlin-Charlottenburg gemacht, ein Teil davon beim Circus Barlay am Exerzierplatz in der Nähe der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Der für die damalige Zeit typische, etwas düstere Schwarz-Weiß-Film kommt wie ein moralisches Aufbauprogramm daher. Den spießigen Bürgern, die die Jungs auf den Schwarzmarkt schicken, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen und sich gleichzeitig über die verlotterte Jugend mokieren, wird eine neue Generation entgegengehalten, die aus der Vergangenheit ihrer Eltern hoffentlich gelernt hat.

Ein erbauliches Märchen

Deshalb muss die Geschichte um Corona auch gut ausgehen. Um die Verletzte aufzumuntern, führt die Bande einstudierte Zirkusnummern vor. Schließlich lassen sie sich von Corona trainieren, machen einen gemeinsamen Zirkus auf und werden am Ende vom großen Zirkus Barlay übernommen. Auch die Rivalen Gerhard und Dietrich machen ihren Frieden, als Corona mit beiden gleichzeitig auftreten will.

„1-2-3 Corona“ ist ein erbauliches Märchen darüber, wie man in schweren Zeiten einen Weg zurück zur Normalität finden könnte. Und am Ende sagt einer der Jungs: „In acht Wochen soll die Schule wieder aufgemacht werden.“ Das klingt wie in Corona-Zeiten.

Von Von Mathias Richter