Hannover

Es scheint die Zeit der A-cappella-20-Jahre-Jubiläums-Touren zu sein: Unlängst traten die Lokalmatadoren von Maybebop mit ihrem Jubiläumskonzert im Großen Sendesaal auf, jetzt gastierten mit gleichem Anspruch und an gleichem Ort Naturally 7 aus New York.

Während indes Maybebop massive Unterstützung durch die NDR Radiophilharmonie erhielt, sodass der Begriff „A cappella“ in diesem speziellen Fall nur streckenweise zutraf, war das US-Septett tatsächlich ohne jede Instrumentalbegleitung unterwegs. Was es nicht darin hinderte, Streicher, Bläser oder eine komplette Rhythmusgruppe erklingen zu lassen: Die Spezialität dieser Gruppe besteht eben darin, alle denkbaren Klänge stimmlich zu erzeugen.

Genommen wird hier, was gefällt

Den Einstieg boten Naturally 7 mit der Phil-Collins-Hommage „Feel It (In the Air Tonight)“. Da kamen schon mal Elemente von Rap oder Gospel ins Spiel, und auch in der Folge sollte sich zeigen, dass diese Sänger in Sachen Stilrichtungen keine Puristen sind. R&B, Pop, Rock, Soul oder leicht klassisch anmutende Harmonien: Genommen wird hier, was gefällt.

Die Gruppe ist mit vier Tenören, zwei Baritonen und einem Bass insofern ungewöhnlich besetzt, als es zwar Einsätze von hohen Stimmen gibt, jedoch Countertenor-Passagen im herkömmlichen Sinn fehlen. An einem breiten Klangspektrum mangelt es angesichts der vielen Fake-Instrumente allerdings nicht: Besonders originell wirkten die Nachahmungen von Orgel und E-Gitarre, und Warren Thomas zeigte ein bemerkenswert pointiertes Beatboxing.

Ausufernde Ansagen

Er hat die Gruppe gegründet (genau genommen schon 1999, aber angesichts der Corona-Zwangspause kann man das 20-Jährige schon durchgehen lassen), zusammen mit Bruder Roger, der an diesem Abend die meisten Ansagen übernahm. Die konnten manchmal etwas ausufern, boten aber auch interessante Geschichten: So stammt das Brüderpaar ursprünglich aus Manchester, und als die Kids nach der Übersiedlung in der Schule ihre Herkunft outeten, soll der Lehrer gefragt haben, welche Sprache man denn in ihrem Heimatland verwende. Der nächste Song, fast zwangsläufig: Stings „Englishman in New York“.

Siebenklang: Naturally 7 im Großen Sendesaal. Quelle: Ilona Hottmann

Es gab viel Publikumsanimation, das am längsten miteinander verheiratete Paar in den Zuschauerreihen wurde ausfindig gemacht (58 Jahre!) und mit „The First Time Ever I Saw Your Face“ bedacht. Die Stimmung im Saal stieg stetig an und kochte gegen Ende nachgerade hoch; es kam allerdings auch zu ein paar vorzeitigen Abgängen, vereinzelt schon nach einer halben Stunde.

Mächtig dröhnender Bass

Das mag damit zu tun gehabt haben, dass Naturally 7 die Songs zuweilen arg breit auswalzten, auch war die Soundaussteuerung mit dem mächtig dröhnenden Bass gewöhnungsbedürftig. Gleichwohl stand nach zwei pausenlosen Stunden fast der gesamte Saal und wurde zugabenmäßig doppelt belohnt: Erst gab‘s bei „While My Guitar Gently Weeps“ überaus ekstatische „Gitarrensoli“, dann erklang der alte Bee-Gees-Heuler „Stayin‚ Alive“.

Am 23. April beginnt die Internationale A-cappella-Woche Hannover. Bis zum 1. Mai wird es neun verschiedene Konzerte an neun verschiedenen Orten geben.

Von Jörg Worat