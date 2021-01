Hannover

Der Buchstabe passt. Seit 2017 geht es in der Veranstaltungsreihe „ABC der Demokratie“ im Schauspiel Hannover um die Voraussetzungen demokratischer Gesellschaften. Die Gesprächsreihe, die mit dem Buchstaben A und Initiatorin Carolin Emcke gestartet ist, ist mittlerweile mit dem Moderator und Kulturjournalisten Ijoma Mangold beim Buchstaben P angekommen. P – für Parlament.

Anstatt wie sonst auf der Cumberlandschen Bühne empfing Mangold seinen Gast, den Rechtswissenschaftler Christoph Möllers, online auf der Plattform Zoom und sprach über Parlamentarismus, das Präsidialsystem und natürlich über den Sturm auf das US-Kapitol. 131 zugeschaltete Gäste lauschten dem Gespräch.

Ijoma Mangold ist seit Oktober 2019 Gastgeber der Gesprächsreihe „ABC der Demokratie“. Quelle: Kerstin Schomburg

Es läuft noch nicht alles perfekt an diesem Abend, aber das macht nichts. Die Ankündigung von Schauspielintendantin Sonja Anders, dass dieser Abend der Auftakt einer digitalen Bühne mit weiteren geplanten Onlinestreams und Livetalks ist, geht fast in ihrem eigenen Echo unter – eine Zuschauerin hatte ihr Mikrofon noch angeschaltet, sodass kurzfristig eine Rückkopplungsschleife entsteht. Und dann fliegt der Rechtswissenschaftler Möllers gleich zu Beginn seiner Ausführungen zum Thema Repräsentanz und Politik aus der Konferenz, kehrt schließlich aber zurück – und macht nach einer kurzen Unterbrechung ungerührt da weiter, wo er aufgehört hat.

Handlungsdefizit während der Pandemie

Möllers und Mangold reden über die Pandemie, die Exekutive und die Grenzen der Kompetenzen von Parlamenten. „Solange es knirscht, ist es gut“, sagt Möllers und meint damit das Verhältnis der staatlichen Gewalten. Den deutschen Parlamenten attestiert er während der Pandemie allerdings ein Handlungsdefizit.

Unweigerlich dreht sich das Gespräch irgendwann um die Ereignisse in den USA am 6. Januar. „Das war keine Folklore, sondern ein Putschversuch“, sagt Möllers. Ironischerweise sei der Hass auf das Parlament in vielen Fällen eine Folge der Demokratisierung. „Die Erwartungen an die Selbstbestimmung werden so radikal, dass man die Bude stürmen möchte.“

Professor Christoph Möllers lehrt Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin Quelle: Christoph Rau

Auf die Frage Mangolds, ob die Trump-Krise, verkörpert durch die dauernden Normenbrüche des Präsidenten, der US-Politik auf längere Sicht schaden könnte, hat der Rechtswissenschaftler eine hoffnungsvolle und zugleich für das deutsche Publikum beunruhigende Antwort – denn er hält das politische System in den USA sogar mittelfristig für stabiler als das deutsche.

Warnung vor der AfD

Im Gegensatz zu Deutschland würden in den USA härtere Konflikte zwischen Exekutive und Legislative ausgetragen, sagt Möllers. Das US-Regierungssystem sei an andere Gewaltsamkeiten als das deutsche gewöhnt – und ist somit, wenn man so will, in sich belastbarer. Die Auseinandersetzungen seien vielleicht härter und lauter, aber bewegten sich innerhalb des politischen Systems und der Verfassung. „Selbst der faschistoisteste QAnon-Anhänger will nicht die Abschaffung der Verfassung – die AfD dagegen will ein anderes System“, befindet Möllers.

Kurz darauf endet die Veranstaltung, fast ohne weitere Pannen – aber auch ohne eine Plenumsdiskussion. Dabei hätte diese so schön zum Thema Parlamente gepasst, die Mangold zwischendurch einmal provokativ als „Laberbuden“ bezeichnet. Vielleicht ja nächstes Mal.

Wer das Gespräch nachhören möchte, findet in den kommenden Tagen einen Audiomitschnitt auf der Seite des Staatstheaters Hannover.

Die nächste Veranstaltung des „ABC der Demokratie“ findet am Donnerstag, 18. März, statt. Dann wird Ijoma Mangold mit der Dramatikerin und Essayistin Enis Maci wieder über Zoom online in den Dialog treten. An der Reihe ist der Buchstabe Q – und eine Diskussion ausgehend vom Wort „queer“.

Von Nadine Wolter