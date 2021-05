Bremen

Sie hat es mit Tüchern versucht und mit Perücken. Aber es war ja immer ein Verbergen. Irgendwann wollte sie das nicht mehr. Vor einem Jahr hat sich Anjoula Hummel entschieden, die zu sein, die sie ist: die Frau ohne Haare. Jetzt steht sie in der Bremer Kunsthalle vor einem Foto, auf dem sie mit kahlem Kopf zu sehen ist. Es ist ein sehr buntes Foto. Es zeigt eine Bewegung: wie jemand sein Gesicht erst bedeckt hält und dann die Hände öffnet. Es ist auch ein Bild einer Befreiung.

„Trauer in Pink“ hat Clara Kaltenbacher dieses Bild mit gefärbten Achselhaaren genannt. Quelle: Foto: Clara Kaltenbacher

Aufgenommen hat es Lorena Schumacher, die zusammen mit Anjoula Hummel in der hannoverschen Nordstadt wohnt. Weil in der HAZ mit einem Bericht auf die geplante Ausstellung mit „Haarigen Geschichten“ in der Bremer Kunsthalle hingewiesen hat, hat sich Anjoula Hummel mit ihrem Porträt beworben – und ist ausgewählt worden. Jetzt hängt das Bild in einem der beiden Ausstellungssäle, in denen die Kunsthalle ihre „Haarige Geschichten“ versammelt hat.

Damenbärte und Monobrauen

Den Anstoß zu dem Kunstprojekt kam von Pablo Picasso. In der großen Ausstellung „Die Picasso Connection“, die seit November in der Kunsthalle aufgebaut ist und nach langer coronabedingter Schließung jetzt wieder besucht werden kann, sind eine Menge Haare zu sehen, die sonst eher verborgen werden- vor allem Achselhaare. Das brachte die Museumsleute auf die Idee, eine Fotoschau zum Thema Körperbehaarung zu machen. Sie starteten einen Aufruf und wunderten sich über die starke Resonanz. Mehr als 1000 Fotos mit Bein-, Brust- Rückenhaaren, mit Damenbärten und Monobrauen trudelten in der Kunsthalle ein. Und natürlich auch jede Menge Glatzenbilder.

Weil zusammenwachsen muss, was zusammengehört: die Monobraue. Quelle: Max Braun

Zu Gruppen sortiert sind die Haarbilder jetzt in der Ausstellung „Haarige Geschichten“ zu sehen. Es ist eine kleine Schau mit einem großen Thema. In nur zwei Räumen geht es um Schönheitsideale, Identitäten, Ängste, Zwänge und um deren Überwindung. Und auch um Krankheiten.

Ein paar rotstichige Urlaubsbilder aus den Siebzigerjahren zeigen Männer mit Vollbärten und langen Haaren in der Natur: Sommerurlaub von Leuten, die anders sein wollten und doch einer riesigen Gruppe angehörten. Ob man alte Zöpfe abschneidet oder sich neue wachsen lässt: mit Haaren kann man gut Lebensgefühl und politische Haltung ausdrücken.

Nicht alles muss gezupft werden

Wer zu seiner Körperbehaarung steht, zeigt damit auch Selbstbewusstsein. In der Bremer Ausstellung ist das an verschiedenen Beispielen zu sehen: Damenbart, Achselhaare oder zusammengewachsene Augenbrauen: nicht alles muss gezupft werden. Manche Damen haben ihre Achselbehaarung sogar trotzig gefärbt. Auch Männer lassen gern etwas stehen: Der Fotograf Matias Sauter Morera hat Freunde aus der schwulen Community fotografiert, die alle über eine ganz beachtliche Körperbehaarung verfügen. Der Fotograf sagt, dass in Berlin, anderes als in vielen anderen Städten der Welt der behaarte Männerkörper in der Gay-Szene eigentlich ganz gern gesehen wird.

Haare. Das Verrückte an ihnen: Sie wachsen wo sie wollen. Quelle: Hassan Sheidaei

Die „Haarigen Geschichten“ sind ein ganz hervorragendes partizipatives Projekt des Museums. Jeder hat Erfahrungen damit, jeden betrifft es, jeder kann dazu etwas sagen, jeder kann hier etwas lernen. Ein Museum macht sich nicht klein, wenn es an die Lebenswirklichkeit seiner Besucherinnen und Besucher anknüpft. Es agiert nicht populistisch, nur weil es mit einem großen Thema viele Menschen anspricht. Und es schrumpft nicht zur Volkshochschule, nur weil die Besucherinnen und Besucher hier etwas lernen können. Zum Beispiel über „Alopecia Areata“, einer Autoimmunkrankheit, bei der sich der Körper gegen die eigenen Haare wendet.

Es beginnt mit kreisrundem Haarausfall und kann damit enden, dass jemand keine Haare mehr am Körper hat. So wie bei Anjoula Hummel, die in Hannover gerade am Ende ihres Masterstudiums Kommunikationsdesign angekommen ist. Den Bewerbungen, die sie jetzt schreiben muss, legt sie immer zwei Fotos bei, erzählt sie: eines mit einem Tuch über dem Kopf und eines so, wie sie ist: ohne Haare. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der Krankheit, Heilung gibt es nicht. Mit Fotos auf ihrem Instagram-Account will Anjoula Hummel Betroffenen Mut machen.

Als es bei ihr vor fünf Jahren mit der Krankheit losging, hätte sie Schwierigkeiten damit gehabt, ihr Bild im Spiegel zu sehen, erzählt sie. Irgendwann aber habe sie es akzeptiert. Oft würde sie auf der Straße noch angestarrt, manchmal auch angesprochen. Und gelegentlich würden sie Leute dann sagen: „Das sieht doch schön aus.“

„Blonde Füße“ Quelle: Foto: Ninya Lehrheuer

Bis zum 19. September in der Kunsthalle Bremen.

Von Ronald Meyer-Arlt