Hannover

Dass es schon gute 13 Jahre her ist, seit das hannoversche Musiker-Urgestein Oliver Perau als Juliano Rossi ein Album mit eigenen Songs veröffentlicht hat, kann er selbst kaum glauben. Zwar gab es 2011 eine Platte mit Swing-Klassikern, die Perau zusammen mit dem Jazzpianisten Lutz Krajenski und dessen Bigband einspielte, und 2019 ein Album mit Weihnachtsliedern. Aber eigene Songs? Fehlanzeige.

„Es gab da Fans, die immer mal wieder gebohrt haben“, erzählt Perau. „Aber das ist gar nicht so einfach, mal drei, vier Wochen am Stück die Zeit dafür zu finden.“ Denn Perau ist nicht nur als Rossi unterwegs – sondern auch als Kopf der Band Terry Hoax. Außerdem singt er für das Projekt „Klang und Leben“ ehrenamtlich Schlager für demenzkranke Menschen. Dass es überhaupt eine neue Rossi-Platte gibt, hat auch mit der coronabedingten Auftrittsflaute zu tun: „Wir hatten wesentlich mehr Zeit als sonst“, sagt Perau. Das Album sei daher „ein versöhnliches Ende einer Durststrecke.“

Sonnig gelber Swing

Tatsächlich klingt auch schon die erste auskoppelte Single „Drunk on Love“, betitelt wie das Album, schön optimistisch: Sonnig gelber Swing, der sich an einer einprägsamen Melodie zusammen mit einem optimistischen Bläsersatz zu einem breit angelegten Frühlingsabendsong hochschraubt. Auch wenn die – größtenteils hannoverschen – Musiker ihre Parts teilweise im Heimstudio einspielen mussten. Und, weil man ja sowieso ein Haushalt war, kurzerhand die Tochter des Produzenten Wolfgang Sick als Backgroundsängerin rekrutiert wurde.

Juliano Rossi: "Drunk of Love" Quelle: Peppermint-Park/Tessmar Classic & Jazz

Die eher nachdenklichen Songs auf „Drunk on Love“ wie „I Don’t Wanna Feel This“ oder „She Gets Back to Where She Started from“ klingen wunderbar leicht – vor allem, weil Perau sie mit einem warmen Dean-Martin-Gedächtnislächeln in der Stimme vorträgt. So ganz kann aber der Terry-Hoax-Kopf auf „Drunk on Love“ seine Liebe zum Rock nicht verleugnen: Neben dem Sinatra-Cover „The Moon was Yellow“ und dem Klassiker „Mambo Italiano“ findet sich eine Swing-Fassung des Smiths-Songs „There is a Light that Never Goes Out“ auf dem Album.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neues hannoversches Label

So entfernt sich Perau auf dem neuen Album – trotz vieler Swing- und Jazzpassagen – vom reinen Swing der Vorgänger, geht aber auch nicht zurück in Richtung des teilweise zerfahrenen Popjazz seines 2009er-Albums „Free Runner“. „Drunk on Love“ wurde von Wolfgang Sick und Lutz Krajenski produziert und erscheint am Freitag, 4. Juni, auf dem neu gegründeten Label Peppermint-Park/Tessmar Classic & Jazz.

Es gibt auch eine Ausgabe in Vinyl – eingefärbt in himmelblau. Das sei zwar eher Liebhaberei, sagt Perau: „Es wird sich zeigen, wie viele Rossi-Fans das auf Vinyl haben möchten.“ Für ihn jedenfalls sei das Album ein „Mutmacher“ gewesen, „ein Grund, jeden Tag den Kopf hochzuhalten.“

Am Freitag, 4. Juni, spielt Perau mit Terry Hoax beim Open-Air „Back on Stage“ auf der Gilde-Parkbühne. Es gibt noch Karten im HAZ-Ticketshop. Als Juliano Rossi ist Perau am 6. August zusammen mit Lutz Krajenski im Biergarten „acht & siebzig“ zu erleben.

Von Jan Fischer