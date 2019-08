Hannover

„Mir macht Kunst einfach viel Spaß“, sagt Gisela Sperling, „und damit möchte ich andere anstecken.“ So war die Idee zur eigenen Galerie nicht weit, als 2015 feststand, dass Sperling einen Nachfolger für ihre Apotheke in der Südstadt gefunden hatte. Knapp vier Jahre später ist es nun soweit: Mit zwei Freunden, den Künstlern Jürgen Liefmann und Dörte Behn, und in Kooperation mit dem Sprengel-Museum eröffnet sie am Freitag den Kunstraum Friesenstraße am Weißekreuzplatz.

Minimalistisch, dezent und ruhig

Sperling, Behn und Liefmann zeigen dort neben Wechselausstellungen auch eine gemeinsame Sammlung, die aus Arbeiten zwischen Zeichnung und Skulptur besteht. Sie gibt auch das Motto für die Wechselausstellungen vor: minimalistisch, dezent und ruhig. „Man kann hier überall Zusammenhänge erkennen“, sagt Liefmann.

Etwa 35 Werke umfasse die Sammlung derzeit, ausgestellt werden auf 180 Quadratmetern aber nur 17 Stücke. Darunter Zeichnungen von Fred Sandback, Druckgraphiken von Thomas Bayrle und Skulpturen von John Chamberlain.

Herzstück der Sammlung ist eine gelbe Raumplastik von Norbert Kricke aus dem Jahr 1952. „Die Arbeit vereint beides: filigrane Linien wie beim Zeichnen und Flächen einer Skulptur“, sagt Sperling. Die namhaften Künstler sollen aber auch vor allem für Aufmerksamkeit sorgen. Denn die Galerie soll auch ein Ort für junge Künstler werden, die ihre eigenen Werke – sofern sie ins Konzept passen – in der Friesenstraße ausstellen können.

„Sammlung soll in Bewegung bleiben“

Wichtig ist den Initiatoren, dass Raum für Entwicklung bleibt. „Wir haben gar nicht so viele programmatische Ideen, denen wir hinterherhecheln“, sagt Liefmann. „Die Sammlung soll in Bewegung bleiben.“ Dass in der Galerie, die zunächst ausschließlich als Ausstellungsort dienen soll, auch irgendwann Kunst verkauft wird, wäre etwa auch denkbar. Konsequenterweise sind auch die Materialwege, Vorgeschichte und Installation einiger Arbeiten Teil der Ausstellung.

Eine Besonderheit ist das Schaufenster: Fußgänger, die an dem Kunstraum vorbeigehen, können durch die wandhohen Glasscheiben auch außerhalb der Öffnungszeiten Bilder oder Skulpturen sehen. „Je nach Tageszeit nimmt man Kunst anders wahr“, sagt Liefmann. „Deswegen ist diese Ausstellungsfläche besonders schön.“ Und wer etwa nach einem Konzert im Pavillon an der kleinen Galerie vorgeht, bekommt vielleicht Lust, sich den Kunstraum mal von drinnen anzuschauen.

Die Ausstellung „Der erste Blick“ im Kunstraum Friesenstraße, Friesenstraße 15, wird am 30. August, 19 Uhr, eröffnet und geht bis zum 22. Dezember. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Sonnabend, 16-19 Uhr. Am 31. August und 1. September 11-19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Kira von der Brelie