Lüneburg

Man kann die Geschichte kaum lesen. Nicht nur, dass eine Gardine vor dem Text hängt und alles unscharf ist und man sich erst eine Lücke im Tüll suchen muss. Zudem sind die Buchstaben kreuz und quer in unterschiedlichen Schriften gesetzt, verschieden groß, nicht immer in Reih und Glied. Aber der Text ist auch bunt, die Buchstaben prangen dort in wechselnden Farben. Was sich dem Betrachter vermittelt, ist: Dies hier ist anstrengend und wild und schwer und vielleicht manchmal schön. Alles zugleich.

Es ist ein Textobjekt von Carolin George, zu sehen im Museum Lüneburg in einer Ausstellung, die „Menschenlesen“ heißt. Carolin George, 44, ist freie Journalistin. Sie wohnt in Lüneburg und schreibt spannende, einfühlsame Reportagen für verschiedene Zeitungen, auch für die HAZ. Der wilde, schwere, tüllverhangene Artikel handelt von einem Jungen mit einer zerebralen Bewegungsstörung und seinen Eltern. Er kann vieles nicht, zum Beispiel nicht gerade sitzen. Und er wird es nie können.

Schwer zu lesen, im mehrfachen Sinn: Geschichte über ein behindertes Kind. Quelle: Bert Strebe

Darüber zu schreiben hat Carolin George bewegt, und sie hat sich überlegt, wie sie der Geschichte mehr Ausdruck geben könnte. So ist das Objekt mit der wilden Schrift und dem Tüll entstanden. In den Räumen des Museums finden sich lauter Artikel der Journalistin, bei denen sie einen Schritt weiter gegangen ist als üblich und ihren Texten eine Ebene hinzugefügt hat, die den Betrachter aus der rationalen Welt, in der man etwas liest und intellektuell verarbeitet, behutsam in die Gefühlswelt mitnimmt, wo man den Empfindungen der Protagonisten näherkommt.

Nackt durch die Heide

Es begann mit einer Entblößung. Carolin George hatte vom Naturistenweg gehört, einem Wanderweg bei Undeloh in der Lüneburger Heide für Menschen, die sich am liebsten ohne Kleidung bewegen. Sie schlug ihren Auftraggebern vor, dazu ein paar Nudisten zu interviewen. Ein Auftraggeber sagte: keine Interviews. Selbst ausprobieren.

Also wanderte Carolin George nackt durch die Heide. Wie sie das empfunden hat – Scham und Angst, aber auch das Glück der Sonne auf der Haut – kann man auf einer Reihe von Textfahnen nachlesen, die an Hosenbügeln aufgespannt sind, man kann sie auf einem Kleiderständer verschieben wie Klamotten im Schrank, man könnte auch seinen Körper damit bedecken. Das war das erste Objekt von Carolin George – entstanden, weil jemand fragte, ob sie etwas zu einer Ausstellung in der Lüneburger Kulturbäckerei beitragen wolle, einem Haus voller Ateliers, in dem auch Carolin Georges Schreibtisch steht.

Das erste Objekt: Text an Kleiderbügeln über eine Wanderung auf einem Nacktwanderweg. Quelle: Bert Strebe

Im Museum nun sind viele berührende Geschichten auf diesem schmalen Grat zwischen Reportage und Kunst zu entdecken und zu erspüren – es geht um Wachkoma (ein Rollstuhl hinter milchigem Kunststoff), um den Schmerz der Angehörigen von Opfern der Göhrde-Morde (der Artikel ausgedruckt auf dem Fußboden in einem Rechteck, in dem Laub und Erde aus der Göhrde liegen) und anderes. An einer Stelle steht ein alter Koffer auf einem niedrigen Podest, darin ein Text auf dünnem Durchschlagpapier: Carolin George schrieb über den Prozess gegen den früheren SS-Unterscharführer Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen, schrieb über ihr Entsetzen, ihren trockenen Mund, ihre Tränen. Man muss in die Knie gehen, um das zu lesen. Man muss sich verbeugen. Vor den Opfern.

Ist sie jetzt nicht mehr nur Journalistin, sondern auch Künstlerin? Carolin George zögert: „Das ist mir etwas fremd“, sagt sie dann. Ihr gehe es eher darum, durch die Objekte den Menschen in ihren Geschichten näherzukommen.

Aber das ist ja auch (eine) Kunst.

Info: Carolin George: „Menschenlesen“. Museum Lüneburg, Willy-Brandt-Straße 1, 21335 Lüneburg (montags geschlossen). Bis 20. Juni, Eintritt frei.

Von Bert Strebe