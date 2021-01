Hannover

Aretha Franklins Porträt ist mit ein paar einfachen schwarzen Strichen auf goldenen Hintergrund gebannt. Leicht spiegelt sie sich im Fenster des Kunstraum j3fm. Hinter dem Bild an der linken Wand sind über 100 Porträts von Frauen kaum größer als Postkarten zu sehen: Künstlerinnen, Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen – manche in feinen Linien gezeichnet, manche in grellen Farben und mit breitem Pinselstrich gemalt.

Der hannoversche Künstler R.F. Myller hat trotz Lockdown seine Ausstellung „Mindestens 48 Portraits“ eröffnet und zeigt seine ganz eigenen kleinformatigen Porträts von über 100 Frauen – durch das Fenster des Kunstraum j3fm.

Aretha Franklin in der Ausstellung „Mindestens 48 Portraits“ von R.F. Myller. Quelle: Privat

Gedacht sind die Bilder als Zyklus, angelehnt an „48 Porträts“ von Gerhard Richter, der allerdings nur Männer porträtierte, und die Bilderreihe von Frauen von Gottfried Helnwein. „Beide Zyklen finde ich völlig unzureichend, da sie nicht das Wesen und die Einzigartigkeit der dargestellten Personen herausarbeiten. Das jedoch soll das Anliegen meiner Arbeit sein“, schreibt R.F. Myller auf der Internetseite der Ausstellung.

Wenn Yoko Ono weint

Und ihm gelingt es tatsächlich, eine ganz individuelle Note dieser meist sehr bekannten Frauen auszudrücken. Yoko Ono etwa scheint unter ihrer berühmten Sonnenbrille Blut zu weinen. Das Porträt der Schauspielerin Susan Sarandon wirkt fast durchsichtig – ein starker Gegensatz zu ihrer bekannten Rolle als selbstbewusste Louise im feministischen Kultklassiker „Thelma & Louise“.

Schließlich ist da auch noch die Sängerin Debbie Harry, der der Künstler nur noch die roten Lippen auf weißen und schwarzen Streifen lässt. Eben weil nicht alle Frauen auf ihren Porträts direkt zu erkennen sind, stellt sich die Frage: Wie sichtbar sind sie abseits ihrer öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich und wie viel Individualität wird ihnen dabei zugestanden?

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 14. Februar, im Kunstraum j3fm, Kollenrodtstraße 58b, und online zu sehen.

Von Alina Stillahn