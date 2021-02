Bremen

Was hart ist, wird weich, was groß ist, schrumpft, was gefährlich scheint, wird komisch – die Kunst vermag es, solche Wandlungen anzustoßen. Der Künstler Michael Sailstorfer präsentiert jetzt ein eindrucksvolles Verwandlungswerk im Museum Weserburg in Bremen. Das Museum ist zwar coronabedingt geschlossen, das Kunstwerk kann man durch die Scheiben des Museums trotzdem bestaunen. Dort ist die Nachbildung eines russischen Panzers zu sehen, „T 72“ ist der Titel des Werkes und der Name dieses Panzers, der seit 1972 produziert wurde.

Sailstorfers Panzer ist knallgelb und aufblasbar. Und: Der Panzer lebt. Zwei Gebläse füllen ihn mit Luft, ist er gut gefüllt, stoppt die Luftzufuhr, der Panzer fällt in sich zusammen und schrumpft. Sailstorfers beschäftigt sich in seiner agilen Kunst oft mit der Veränderung der Kategorien: 2010 hat er in der Kestnergesellschaft in Hannover ein paar Bäume kopfüber an die Decke gehängt und dort rotieren lassen. Und bei der hannoverschen „Made in Germany“-Show hat er einen sich drehenden Formel-1-Rennreifen so befestigt, dass er von der Museumswand abgebremst wurde. Was blieb, war schwarzer Abrieb an der Wand und ein stechender Gummigeruch in der Luft. Jetzt gibt der Künstler in Bremen Gummi.

Das Werk von Michael Sailstorfer ist bis zum 4. April täglich von 10 bis 20 Uhr zu sehen. Über einen QR-Code an den Scheiben können Informationen abgerufen werde.

