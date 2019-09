Ausverkauft trotz Terminänderung: Supertramps Roger Hodgson im Kuppelsaal

Hannover

40 Jahre ist es her, dass Supertramp mit dem Album „Breakfast in America“ weltberühmt wurden. Auf der Platte befinden sich nahezu alle Lieder, wegen denen auch Mittzwanziger Supertramp heute noch kennen: „Take the Long Way Home“, „The Logical Song“ oder auch „Give a Little Bit“.

Sänger und kreativer Kopf Rodger Hodgson hatte sich bereits wenige Jahre nach dem Erfolgsalbum von der Progressive-Rock-Band losgesagt. Seitdem ist er als Solo-Künstler unterwegs. Am Sonntag hat der 69-jährige Brite im Kuppelsaal des HCC gespielt. Und obwohl das Konzert wegen der Bombenräumung am Montag kurzfristig auf Sonntag geschoben werden musste, ist der Kuppelsaal mit 2400 Zuschauern ausverkauft.

Euphorische Stimmung

Und die Stimmung dort ist euphorisch: Die Zuschauer klatschen und jubeln, sobald die ersten Töne erklingen. Einige haben sich ganz nach vorne vor die Bühne gedrängt und filmen Hodgson, der knapp zwei Meter entfernt am Keyboard sitzt. Der ist die Ruhe selbst, scherzt mit dem Publikum und schüttelt sein schulterlanges Haar. Palmen flankieren ihn und seine Musiker.

Kind der Hippiekultur

Die Klangteppiche der Musiker sind breit. „Fools Overture“ wirkt fast wie eine Jam-Session, weil minutenlang verschiedene Klänge ineinander übergehen. Die Melodien sind einprägsam und Hodgsons Falsettstimme markant hoch, aber mit deutlich mehr Tiefe als früher. Trotz gerade überstandener Erkältung klingen nur die ganz hohen Töne etwas brüchig.

„Das ist die Magie“: Roger Hodgson mit Band im Kuppelsaal. Quelle: Frank Wilde

Zu heiteren Melodien denkt Hodgsons knapp zwei Stunden über sich und die Welt nach. In einem Stück sinniert er eindringlich, ob sich ein Tier eher für den Tod oder für ein Leben im Zoo entscheiden würde. „In den Liedern kann ich zeigen, was mich bewegt“, sagt er. „Das ist die Magie.“ Dass Hodgson Kind der Hippiekultur der Siebzigerjahre ist, ist kaum zu übersehen. Seine Antwort auf den Zweck des Lebens: „Zu lieben“.

Von Kira von der Brelie