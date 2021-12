München

Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke ist tot. Sie sei am 24. Dezember im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben, teilte der Piper Verlag gestern mit. Die deutschsprachige Literatur verliere „eine kraftvolle, eigensinnige und unverwechselbare Stimme“, sagte Verlegerin Felicitas von Lovenberg.

Erhoben hat Vanderbeke ihre literarische Stimme 1990 mit der Erzählung „Das Muschelessen“. Schon hier setzt die Ich-Erzählerin einer Herkunft das Eigene entgegen: eine Sprache, die es ermöglicht, Gegebenes zu entzaubern und Empfundenem Gestalt zu geben. Zu Vanderbekes Mitteln gehören die Ironie und widerständige Wut. In „Das Muschelessen“ warten Mutter, Tochter und Sohn auf den Vater und finden erstmals Worte, die vermeintliche Idylle zu zerstören.

Mit einem Auszug daraus hatte Vanderbeke den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, weitere Auszeichnungen folgten, stets galten sie einer Erzählerin, die das Literarische vor politisch-sozialen Hintergründen wirken lässt. „Von draußen sieht man manches klarer, als wenn man drinnen ist, wo man die Welt schön nacheinander erst von den Teletubbies, dann von der Maus und schließlich vom Morgenmagazin erklärt bekommt“, heißt es im Roman „Das lässt sich ändern“ (2011).

Vom Verschwinden der Wirklichkeit

2007 erhielt Vanderbeke die Brüder-Grimm-Professur der Kasseler Universität für ihr Gesamtwerk. Ihre Bücher wie „Alberta empfängt einen Liebhaber“ (1997) oder „Alle, die vor uns da waren“ aus dem Jahr 2020 gehören zum Kanon der Gegenwartsliteratur. Dieser nun letzte Roman erzählt vom Verschwinden der Wirklichkeit. Er spielt in den 2010-er Jahren. „Die schönsten Meldungen des Grauens reißen einen beim besten Willen nicht mehr vom Hocker, wenn sie im Sekundenformat und im Stundentakt auf einen niederprasseln“, heißt es darin. Emotionaler Gewalt und gesellschaftlicher Ohnmacht begegnet Vanderbeke mit Flucht, die auch ein Angriff ist auf Ungeduld und Selbstzufriedenheit. Sie schreibt: „Wir merkten, dass wir die Wirklichkeit unseres Jahrhunderts nicht kannten, weil sie aus dem Plasma der Bildschirme besteht.“

Birgit Vanderbeke, die seit 1993 in Südfrankreich lebte, ist 1956 in Dahme (Brandenburg) geboren. In „Ich freue mich, dass ich geboren bin“ erzählt sie die Geschichte ihrer Familie und die Flucht eines Mädchens aus Ostdeutschland. Die eigene Geschichte eins zu eins zu Papier zu bringen, wäre ihr zu langweilig, sagte sie einmal auf der Leipziger Buchmesse. Ihre Kraft lag im Verstärken der Wahrnehmung, im Plädoyer dafür, aufzupassen – auf andere und auf sich.

Von Janina Fleischer