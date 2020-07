Hannover

Über seinen Beitrag zur Musikgeschichte sind die Meinungen geteilt. Vielen gilt Ringo Starr immer noch als der lustige Typ mit der großen Nase, der versehentlich in die berühmteste Band aller Zeiten geriet und dort nicht weiter störte. Mit nicht einmal 30 Jahren war er dann plötzlich dazu verurteilt, für den Rest seines Lebens als Ex-Beatle durch die Welt zu gehen. Wen die Götter strafen wollen, den lassen sie den eigenen Ruhm um Jahrzehnte überleben.

Erst allmählich wurden jene Stimmen lauter, die Ringo zum größten Schlagzeuger der Rockgeschichte verklärten, zum verkannten Genie. Sie können sich auf einen wichtigen Gewährsmann berufen: „ Ringo war ganz einfach das Herz der Beatles“, sagte John Lennon einmal, der da durchaus als Insider gelten darf. Trotzdem ist der Drummer bis heute so etwas wie der unbekannte Beatle.

Anders als die anderen Beatles

Von seinen drei Kollegen unterschied er sich in vielem. Der älteste der Fab Four kam vor 80 Jahren, am 7. Juli 1940, als Richard Starkey in Liverpool zur Welt. Während die anderen in vergleichsweise bürgerlichen Vierteln aufwuchsen, wurde er im verrufenen Arbeiterquartier Dingle groß. Das kränkliche Kind lag oft monatelang in Krankenhäusern. Er verlor den Anschluss, schwänzte die Schule, lernte erst spät schreiben, trieb sich in Gangs herum und war in Prügeleien verwickelt.

Ein Stück Musikgeschichte: Die Beatles Ringo Starr (v. l.), Paul McCartney, John Lennon und George Harrison im Jahr 1966 Quelle: ap

Erste Erfolge hatte er dann als Drummer der Band Rory Storm & The Hurricanes. Zu den Beatles stieß er 1962 als letzter der Fab Four. Die anderen drei hatten sich da schon gemeinsam viele Nächte auf Hamburger Bühnen um die Ohren geschlagen. Im Bandgefüge blieb er lange der Neue.

Als Songwriter und Sänger reichte er an die drei anderen nie heran: Nur zwei von ihm allein verfasste Kompositionen schafften es auf Beatles-Platten: „Octopus’s Garden“ und die eher schlicht gestrickte Country-Nummer „Don’t Pass Me By“. Wenn die anderen Beatles-Stücke wie „Yellow Submarine“ schrieben, die er mit seiner kehligen Bassstimme singen durfte, achteten sie darauf, dass die Lieder seinen eingeschränkten Stimmumfang nicht sprengten.

Mystisches Poltern

Dafür prägte sein innovatives Schlagzeugspiel den Charakter vieler Songs: Da sind seine asynchronen Beats in „Ticket to Ride“. Sein fast mystisches Poltern in „Come Together“. Seine komplexen Fills in „A Day in the Life“. Sein Solo in „The End“ wirkte stilbildend, auch wenn es beim Song „In-A-Gadda-Da-Vida“ von Iron Butterfly abgekupfert war.

Stilikonen: Die Beatles im Jahr 1963: John Lennon (v. l.), Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison. Lennon wurde 1980 erschossen, Harrison starb 2001 an Krebs. Quelle: dpa

Starr selbst führte sein oft leicht schleppendes, ungewöhnliches Spiel darauf zurück, dass er als Linkshänder immer auf Schlagzeugen spielte, die eigentlich für Rechtshänder konzipiert waren. Er musste gewissermaßen seitenverkehrt trommeln. Seine seltsamen Fills wurden zu seinem Markenzeichen. Es gab bessere Techniker als ihn, doch seine Intuition passte zu den Songs der anderen. So gesehen war er der beste Drummer, den die Beatles haben konnten.

In seiner neuen Biografie „ Ringo Starr“ ( Edition Olms, 240 Seiten, 25 Euro) beschreibt der Autor Nicola Bardola den Drummer jetzt als von Selbstzweifeln gequälten, unsicheren Menschen. Er zeichnet das Bild eines Musikers, den die Angst zermürbte, nicht geliebt zu werden. Tatsächlich hatte Ringo Starr nach dem Zerbrechen der Beatles 1970 härter mit Drogenproblemen zu kämpfen als die anderen drei. Seinen Soloprojekten widmete er sich mit wechselndem Erfolg, er versuchte sich auch als Schauspieler, trat in einem Monty-Python‘s-Sketch auf.

Meditation statt Alkohol

Bardolas Biografie macht unnötige chronologische Sprünge, ganze Kapitel sind nur stichwortartig verfasst. Dennoch ist das Buch die Chronik einer Selbstfindung. Mit seiner zweiten Frau Barbara Bach ging Ringo Starr 1988 nach mehreren Alkoholabstürzen in eine Entzugsklinik in Arizona. Es wurde nach dem Zerbrechen der Beatles der zweite Wendepunkt in seinem Leben. „Ich habe verstanden, dass ich aus einer dysfunktionalen Familie stamme“, sagte er später. Er selbst sei schon als Neunjähriger sturzbetrunken auf allen Vieren durchs Wohnzimmer gekrochen.

Mit sich im Reinen: Ringo Starr ist bis heute mit seiner All-Star-Band unterwegs. Quelle: Sebastien Nogier/epa/dpa

Wenn Ringo Starr heute mit seiner All-Star-Band auf die Bühne tritt, federt sein Gang. Bei seinen letzten Deutschland-Konzerten im Sommer 2018 präsentierte er sich durchtrainiert, humorvoll und souverän. Es heißt, der seit Jahrzehnten trockene Alkoholiker meditiere jeden Morgen und esse am liebsten Brokkoli. Seine Selbstzweifel hat er überwunden, sein Harmoniebedürfnis ist ihm geblieben. Es zeigt sich auch in der Grußformel, die er zum persönlichen Ritual gemacht hat: „Love and Peace!“ Das klingt wie ein Vermächtnis. Und nicht einmal wie ein schlechtes.

Von Simon Benne