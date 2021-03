Hannover

In einer Zeit, in der alle immer weiter auf Sicht fahren, ist die Sehnsucht nach langfristigen Perspektiven groß: Darum liest man jetzt Proust oder zumindest „Krieg und Frieden“. Eine musikalische Entsprechung dazu bietet eine neue Gesamteinspielung der monumentalen Sinfonien von Gustav Mahler, die die Berliner Philharmoniker auf ihrem hauseigenen Label veröffentlicht haben.

Mahlers Sinfonien sind maßlos nicht nur in ihrer zeitlichen Ausdehnung. In der Stille der Pandemie, in der der Klang eines großen Orchesters nur Erinnerung ist, lässt sich neu ermessen, was für eine Zumutung diese Stücke eigentlich sind: Man wird darin überfahren von Klang und Melodie, von Lärm und Schönheit. Es gibt brutale Akkorde, die klingen, als schlüge man ein lästiges Insekt tot, und Harmonien, die den Hörer in den Himmel tragen.

Abschied vom Maestro

Mahlers Musik ist auf eine besondere Weise konkret. Sie ist nie zeichenhaft verkürzt, sondern ausufernd und direkt. Die Militärkapelle, die jüdische Hochzeit, das Klagen, das Jubeln: Alles dringt scheinbar ungefiltert in sie ein – und auch der Weltschmerz, den dieser Komponist an der Zeitenwende zur Moderne vielleicht tiefer empfunden hat als alle seine Vorgänger.

Auf den Aufnahmen der Berliner Philharmoniker ist all das besonders intensiv zu hören. Auch deshalb, weil ihnen nicht länger ein einziger Dirigent seinen Stempel aufdrückt – die Sammlung ist ein Gemeinschaftswerk mehrerer Orchesterleiter. Mit seiner vielstimmigen Gesamteinspielung verabschiedet sich das berühmteste Orchester des Landes so beiläufig vom überalterten Konzept des Maestros.

Eine Frage des Charakters

Die unterschiedlichen Charaktere am Dirigentenpult betonen zudem den unterschiedlichen Charakter der Stücke. Die zweite, die „Auferstehungssinfonie“ klingt bei einem Musiker wie Andris Nelsons, der Linien lang und immer länger machen kann, noch überwältigender. Die unerbittliche Sechste, die „Tragische“, tönt beim konzentrierten Kirill Petrenko umso auswegloser. Simon Rattle löst lässig alle Balance- und sonstigen Probleme, die die siebte und achte Sinfonie mit sich bringen. Und wer könnte den metaphysischen Ton der Neunten besser treffen als der 88-jährige Bernard Haitink?

Gut auch im Regal: Mahler-Sinfonien mit den Berliner Philharmonikern. Quelle: Berliner Philharmoniker Recordings

Eine solche Edition hat ihren Preis: Die CDs und Videomitschnitte auf Blu-Ray kosten rund 100 Euro. Dafür sind sie in einer aufwendig gestalteten Box verpackt, die man schön ins Bücherregal stellen kann. Gleich neben Proust und „Krieg und Frieden“.

Von Stefan Arndt