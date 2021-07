Los Angeles

Es ist vieles, das Billie Eilish nicht nur zum Sprachrohr, sondern auch zu der Ikone einer ganzen Generation macht. Die 19-Jährige schreibt ihre Lieder mit Bruder Finneas O’Connell selbst – bereits mit 14 Jahren hatte sie ihren Durchbruch, als sie auf der Plattform Soundcloud ihr erstes Lied postete. Mit ihren Songs und Musikvideos thematisiert und enttabuisiert sie psychische Krankheiten, spricht offen über ihr Tourette-Syndrom und ihre damit einhergehenden Ticks.

Eine Frau für mehrere Spagate

Eilish kämpft gegen Schönheitsideale und trug jahrelang nur weite Kleidung, um nicht sexualisiert zu werden – um sich im Juni doch die Freiheit zu nehmen, im hautengen Korsett und altmodischem Hollywood-Look auf dem „Vogue“-Cover aufzutauchen. Von außen schaut es so aus, als gelängen der US-Amerikanerin – mit vollständigem Namen Billie Eilish Pirate Baird O’Connell – gleich mehrere Spagate in einem für viele Frauen ihres Alters bisher oft unerbittlichen Business.

Billie Eilish veröffentlicht neues Album „Happier Than Ever“

Am Freitag bringt Billie Eilish ihr zweites Album „Happier Than Ever“ heraus. Bereits vor der Veröffentlichung hat sie damit einen Weltrekord gebrochen: Mehr als 1,28 Millionen Menschen speicherten „Happier Than Ever“ auf Apple Music im Vorfeld ab – ein Novum in der Geschichte des Streaming-Service.

Lange trug Billie Eilish weite Kleidung und kämpfte damit auch gegen Schönheitsideale an. Quelle: Britta Pedersen7dpa

Spiel mit den Identitäten

Die neuen Songs bieten bestenfalls Hinweise zum tieferen Ergründen des Stars. Schon auf dem Cover geht das Spiel mit den Identitäten weiter, denn nach dem Albumtitel (deutsch: „Glücklicher als je zuvor“) sieht Billie Eilish nicht aus. Stattdessen inszeniert sie sich mit ihrem Markenzeichen: den ausdruckslos nach oben gerichteten Augen. Die grünen Haare aus der Ära des Vorgängeralbums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ hat sie gegen blonde Haare und eine aus der Zeit gefallene Frisur getauscht.

„Bin ich auch jemand?“

In „Your Power“ geht es um einen Mann, der die Unschuld einer Frau ausnutzt. In „My Future“ fragt sich Eilish unter anderem, wo ihr Platz in der Promi-Welt ist und wie sie sich die Möglichkeit bewahren kann, einen eigenen Weg zu gehen. „Ich weiß, angeblich bin ich jetzt einsam“, singt sie. „Ich weiß, ich sollte unglücklich sein, so ganz ohne jemanden. Aber bin ich nicht auch jemand?“

Der Midtempo-Track „NDA“ dagegen handelt von einem Stalker und „Non-Disclosure Agreements“ – jenen Geheimhaltungsvereinbarungen, die in der US-Geschäftswelt und im Umfeld von vielen Promis absichern sollen, dass andere keine privaten Details ausplaudern. „Ich habe ein geheimes Haus gekauft, als ich 17 war, hatte keine Party, seit ich die Schlüssel habe“, singt Eilish in ihrer typisch ruhigen Tonlage, dann folgt ein zynisches Lachen.

Billie Eilish: Weltstar der Generation Z

Vielleicht ist das ein Erfolgsgeheimnis: Obwohl diese Themen auf den ersten Blick abgehoben klingen, so handelt Eilishs Musik am Ende doch von genau jenen Dingen, die auch für die Fans der Generation Z wichtig sind. Dazu gehören eben Macht und Ohnmacht junger Frauen, die ständige Arbeit am eigenen Image in einer 24-Stunden-Online-Welt – und was ist ein Star-„NDA“ schon anderes als die Bitte um Verschwiegenheit, die Teenager von ihren Freunden verlangen?

Musikalisch ist das alles trotz mancher verspielter Loops näher am ätherisch-zurückhaltenden Sound von Lana Del Rey als am eigenen bassgetriebenen Megahit „Bad Guy“. Der allein erzielte in seinen beiden erfolgreichsten Versionen mehr als zwei Milliarden Abrufe bei Spotify.

Von Tomma Petersen und Christian Fahrenbach