Celle

Arno Schmidt ist für viele einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des vergangenen Jahrhunderts. Sein Werk hat allerdings bis heute nur eine sehr begrenzte Leserschaft. Das Celler Bomann-Museum nähert sich ihm nun in einer Weise, die neugierig machen könnte: Unter dem Titel „Vom Wert der Kleidung“ zeigt es mehr als 1000 Kleidungsstücke aus sechs Jahrzehnten von Arno (1914 bis 1979) und seiner Frau Alice (1916 bis 1983). 20 Meter Schrankwand wurden aufgebaut, um unter anderem Hosen, Hemden, Blusen, Pullover, Jacken, Mäntel, Hüte und Schuhe zu präsentieren.

Vieles davon hat Alice Schmidt geflickt oder umgearbeitet – weggeworfen wurde so gut wie nichts, Kleidung genoss wegen der Erfahrung des Krieges und der Flucht sowie der Not in der Nachkriegszeit hohe Wertschätzung. „Solch eine umfangreiche Sammlung von textilen Alltagsobjekten aus sechs Jahrzehnten ist sehr selten“, sagt Ausstellungskuratorin Susanne Fischer.

„Vom Wert der Kleidung“ scheint in vielerlei Hinsicht der passende Titel zu sein. Zu sehen ist zum Beispiel eine bunte Seidenkrawatte, die Arno Schmidt als Krawattenmuffel nie getragen hat. Sie stammt von Lucy Kiesler, der Schwester Arno Schmidts, die in den USA lebte und Bruder und Schwägerin mit regelmäßigen Paketen unterstützte. „Viele der Kleidungsstücke wurden weiterverkauft. Dieses Geld war für den noch unbekannten Schriftsteller und seine Frau Ende der 40er Jahre die wichtigste Einnahmequelle“, sagt Fischer und fügt hinzu: „Außerdem wurde auch getauscht. Für eine Seidenkrawatte bekamen die Schmidts zwei Pfund Fischfilet und ein Pfund Bückling.“

Lange getragen: Die Lederjacke von Arno Schmidt. Sie steht für den zunehmenden Wohlstand des Schriftstellers. Quelle: Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld

Aus den USA stammt auch das graue zweireihige Jackett mit spitz zulaufendem Revers, das Arno Schmidt bei der Verleihung des Großen Akademiepreises 1951 in Mainz trug. Neben dem Jackett findet sich ein Zitat des Mit-Preisträgers Werner Helwig: „Wir fragten uns: Propagiert er seine Notlage oder besteht sie wirklich? Denn er trug kein Hemd unter der Jacke, hielt, um diese Tatsache zu verstecken, dauernd den hochgestellten Rockkragen mit der einen Hand zusammen.“ Für Fischer ist klar: „Er war damals arm, schämte sich dafür und versuchte dies mit Arroganz zu überspielen.“

Grauer Wollpullunder aus gestrickter Schurwolle

Zu sehen ist auch ein grauer Wollpullunder aus den USA, den Arno Schmidt gerne trug – ein wertvolles Stück aus maschinengestrickter Schurwolle, das vielfach ausgebessert wurde. „Alice hat an vielen Abenden gestopft und repariert, während ihr Mann ihr etwas vorlas“, berichtet Fischer über die Arbeitsteilung bei den Schmidts. Dabei blieb der Schriftsteller nicht ganz untätig: Er besohlte Schuhe, arbeitete Blech zu Gürtelschnallen um und übernahm auch sonst bereitwillig Holz-, Leder- und Metallarbeiten.

Mit wachsendem schriftstellerischem Erfolg steigt auch langsam der Wohlstand im Hause Schmidt. Dafür steht in der Ausstellung die grüne Lederjacke, die Arno Schmidt 1957 kaufte und mit der er sich gerne abbilden ließ. Sie hat auch literarische Spuren hinterlassen: Im Mammutwerk „Zettel’s Traum“ – über 1300 Seiten im Din-A-3-Format – spukt ein Dichter, der von Bauern erschlagen wurde, in grüner Lederjacke durch die Wälder. Als dieses Buch 1970 erschien, lebten die Schmidts schon lange in bäuerlicher und waldreicher Umgebung im abgelegenen Bargfeld.

„Wir trag’n die Kleider, bis sie abfaul’n“

Von Bargfeld ist es zu den Kaufhäusern in der Kreisstadt Celle weit, zumal, wenn man kein Auto hat. Kleidung wird folglich vor allem bei Versandhäusern bestellt. Nicht nur Alice studiert aufmerksam die Kataloge von Witt, Quelle und Neckermann, sondern auch Arno – der erhält hier Anregungen für die Ausstattung seines Romanpersonals und verarbeitet seine Eindrücke zum Beispiel in dieser Passage aus „Abend mit Goldrand“: „Ich empfehl Euch die dickn Kataloge der Großen Versandhäuser: da findsDe Eine, deren Gesicht Dir gefällt in all’n Kostüm’m; vom Wintermantl an, bis zum Bikini (oder noch wenjer).“

Arno und Alice Schmidt Lauban Quelle: Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld

In seinen Romanen finden sich zahlreiche Textilmetaphern, die in der Ausstellung auf Leinwände projiziert werden. Dazu gehören „Der MorgenHimmel trägt rosa Bänder zum guten Blauen“ (Julia, oder Die Gemälde), „Das Trauerkleid der letzten Nacht“ (Seelandschaft mit Pocahontas), „Der Tag erst im rotgelben Morgenrock, dann in schlampigem Wolkenkittel“ (Aus dem Leben eines Fauns), „Wir trag’n die Kleider, bis sie abfaul’n; (und nehm’m dann keine neuen mehr an)“ (Abend mit Goldrand), „?! : der elastischste Stoff vd Welt = Du : stretch iss nischt da=gegn!“ (Zettel’s Traum). Die Welt der Stoffe lernte Arno bereits als junger Mann in der Stofffabrik Greiff im schlesischen Greiffenberg kennen, wo er eine kaufmännische Ausbildung machte – diese und viele weitere Lebensstationen werden in der Ausstellung über Texttafeln und Fotos thematisiert.

Ehefrau nimmt einen großen Teil ein

Großen Raum nimmt in der Schau Alice Schmidt ein, die ihren Mann als Sekretärin bei Greiff kennenlernte. Von ihr wird zum Beispiel eine kurzärmelige Bluse gezeigt, die sie aus einem Zuckersack herstellte. Oder eine kurze Hose zum Radfahren, die sie sich aus Stoff in Flecktarnoptik nähte. Slow Fashion – unter diesem Stichwort wird derzeit vielerorts für nachhaltige Kleidung geworben. Wer wissen will, welchen Wert Kleidungsstücke haben können, sollte sich die Ausstellung in Celle anschauen.

Die Ausstellung „Vom Wert der Kleidung“ ist noch bis zum 7. Juni im Bomann-Museum Celle zu sehen.

Von Joachim Göres