Das Konzert von Roger Hodgson am heutigen Montagabend (2. September 2019) im Kuppelsaal in Hannover ist abgesagt worden. Grund ist der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der am Vormittag nur wenige Hundert Meter vom HCC entfernt auf einer Baustelle an der Sophienschule gefunden wurde.

Hannover Concerts sucht Ersatztermin

Derzeit sucht der Veranstalter Hannover Concerts nach einem Ersatztermin für das Konzert mit dem Ex-Supertramp-Sänger. Solange behielten die Karten ihre Gültigkeit, hieß es. Weitere Informationen will Hannover Concerts bekannt geben, sobald weitere Details feststehen.

