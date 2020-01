Der Podcast „Lage der Nation“ ist einer der meist gehörten in Deutschland. Darin besprechen die beiden Macher Philip Banse und Ulf Buermeyer komplexe politische Themen so, dass sie jeder versteht. Das funktioniert auch live: Beim Auftritt von Banse und Buermeyer in Hannover war die Glashalle des Congress Centrums (HCC) ausverkauft.