Hannover

Sieben Leben hat ja so eine Katze bekanntlich – da kann man schon mal eines darauf verwenden, eine ausführliche Biografie der anderen sechs zu schreiben. Das ist, grob gesagt, die Idee hinter „Matou“, dem neuesten Roman des österreichischen Schriftstellers Michael Köhlmeier.

Er habe, erzählt er bei der Vorstellung des Romans im Literaturhaus, ein Bild aus der Zeit der französischen Revolution betrachtet, auf dem ihm die zahlreichen Katzen unter der Guillotine aufgefallen seien. Die hätten, so fand er heraus, der das Blut der Geköpften geleckt. Aus dieser Inspiration entstand der Kater Matou, dessen sieben Leben Köhlmeier in seinem Roman über 230 Jahre erzählt, von der französischen Revolution bis in die Gegenwart. „Ich habe immer dieses Gefühl gehabt, dass Erzählen eine lebensnotwendige Angelegenheit ist“, sagt er.

In leicht überheblicher Katzenart

Das neue Buch ist 950 Seiten stark – dreieinhalb Jahre hat der fast 72-jährige Autor daran geschrieben, oder anders: „Es hat sich mir erzählt“, wie der Autor den Schreibprozess beschreibt. Matou erzählt in dem Buch mit der Empathielosigkeit eines Raubtiers und in leicht überheblicher Katzenart eben von der französischen Revolution, von der Kolonialzeit im Kongo, die er als freiheitskämpferischer Leopard verbringt. Seine Erzählung reicht bis ins gegenwärtige Wien hinein.

Moderator Alexander Solloch (links) mit Michael Köhlmeier im Literaturhaus. Quelle: Katrin Kutter

Der Kater tritt dabei als Forscher auf, der Sprechen, Lesen und Schreiben lernen will, um die Menschen zu verstehen. „Ich habe mich immer gefragt: Was würde ich tun, wenn ich in die Welt der Katzen einträte?“, sagt Köhlmeier. Der eine oder andere literarische Witz ist auch dabei: Matous zweites Herrchen ist E.T.A. Hoffmann, Matou liefert ihm die Inspiration für sein Werk „Lebens-Ansichten des Katers Murr“. Später trifft Matou auch noch auf ein anderes berühmtes Tier der Literaturgeschichte: Den Affen Rotpeter aus Kafkas „Bericht für eine Akademie“. Doch an dem Abend geht es nicht nur um Literatur.

„Sind Sie erzählsüchtig?“

Der Autor liest nicht nur aus dem Roman, sondern erzählt zwischendrin auch viele kleine Anekdoten: Da geht es um seine Kindheit, in der seine Familie Geschichten und Geschichte ständig durcheinander erzählte, da geht es um eine Buttercremetorte, die während einer Firmungsfeier auf einem teuren Anzug landete, da geht es um den wichtigen Unterschrift zwischen Charisma und Charme. „Sind Sie erzählsüchtig?“ ist eine der ersten Fragen, die der Moderator der Runde, der Journalist Alexander Solloch, Köhlmeier stellt.

„Matou“ heißt das Buch, das Michael Köhlmeier vorgestellt hat. Quelle: privat

Und tatsächlich hat Solloch von Zeit zu Zeit Mühe den den Autoren zu stoppen, sobald der beginnt zu erzählen. „Man schreibt oft nicht das, was man will“, sagt Köhlmeier. Aber gerade das sei ja das Spannende daran.

Von Jan Fischer