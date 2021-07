Burkhard Wetekam gewinnt hannoverschen Schreibwettbewerb „Kurt 2021“

Hannover

Eigentlich sollten es nur zehn werden. „Aber in diesem Jahr gab es so viele gute Texte, dass das einfach zu wenig gewesen wären“, sagt Gabriela Jaskulla, Journalistik-Professorin und Leiterin der Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Zusammen mit NDR-Programmchef Martin Reckweg hat sie die zweitägige „Hannoversche Autor*innenkonferenz“ in der FHM moderiert. Zum dritten Mal haben sich Autorinnen und Autoren der Stadt getroffen, noch unveröffentlichte Texte besprochen und am Ende selbst einen Sieger aus ihrer Mitte gekürt: Der Journalist und Autor Burkhard Wetekam gewann mit einer Kurzgeschichte den Wanderpokal „Kurt 2021“ und 500 Euro Preisgeld.

„Eigentlich hätte die Konferenz den Pokal verdient“, sagt der 53-Jährige und die anderen zehn Autorinnen und Autoren im Alter zwischen 25 und 63 Jahren klatschen zustimmend. „Es ist einfach eine tolle Atmosphäre, sehr konstruktiv und solidarisch. Und es kommt nicht so oft vor, dass ein Text aus so viele unterschiedlichen professionelle Perspektiven besprochen wird.“

Offener Diskussionsraum

Auch die beiden Zweitplatzierten (es gab keinen dritten Platz) Tabea Farnbacher und Fenja Englhart loben den inszenierten Austausch. „Jede Kritik hatte ihr Gegenwort“, sagt Farnbacher. „Es war ein sehr offener Diskussionsraum.“ Die 24-jährige Psychologie-Studentin und Poetry-Slammerin war mit einem Gedicht angetreten.

„Erlebnisreich, anstrengend und elektrisierend“: Gruppenbild von der dritten „Hannoverschen Autor*innenkonferenz“. Quelle: Katrin Kutter

„Erlebnisreich, anstrengend und elektrisierend“ fand die 29-jährige Englhart, die Literarisches Schreiben studiert, die zweitägige Konferenz. „Und es ist spannend, sich mit so unterschiedlichen Textformen auseinanderzusetzen, die man selbst nicht in Erwägung gezogen hätte.“

Am 1. Oktober ist eine Lesung mit alle Teilnehmenden der diesjährigen Konferenz im Hölderlin Eins an der Kleefelder Hölderlinstraße geplant.

Von Kira von der Brelie