Celle

Der berühmte Modeschöpfer hatte seine Wohnung mit Kunstwerken geradezu vollgestopft. Als Yves Saint Laurent 2008 in Paris starb, kamen beim Auktionshaus Christie’s Schätze für 374 Millionen Euro unter den Hammer.

Edel: Die Celler Huldigungspokale aus dem Besitz von Yves Saint Laurent. Quelle: Benne

Drei Preziosen aus seinem Nachlass sicherte sich damals das Land Niedersachsen – für rund 2,1 Millionen Euro: Die berühmten silbernen Huldigungspokale aus dem Besitz des letzten Celler Herzogs Georg Wilhelm waren einst prachtvolle Geschenke von Städten an den Landesherren gewesen – wobei die Städte mit ihren großzügigen Gaben auch ihre eigene Prosperität zur Schau stellten. Zu den Zeichen der Macht gehört eben immer auch die Macht der Zeichen.

Zeichen der Macht: Direktorin Schmieglitz-Otten mit den berühmten Huldigungspokalen. Quelle: Benne

Im Celler Schloss, wo Georg Wilhelm bis zu seinem Tode 1705 residierte, sind die gewaltigen Pokale aus dem 17. Jahrhundert jetzt am Eingang der neu gestalteten Ausstellung „Herrschaft und Landschaft“ zu sehen. Jene beiden Teile der Dauerausstellung, die schon vor einigen Jahren runderneuert wurden, zeigen mit ihren barocken Paradegemächern bislang vor allem die glamouröse Welt der Herrschenden. „Im dritten Teil nehmen wir nun einen Blickwechsel vor“, sagt Juliane Schmieglitz-Otten, Direktorin des Residenzmuseums.

Auf Jugendliche zugeschnitten

Museumsort ersten Ranges: Das Celler Residenzschloss. Quelle: Benne

Im komplett umgebauten dritten Obergeschoss, wo bis vor drei Jahren noch Militärgeschichte anhand von Uniformen in Vitrinen erzählt wurde, geht es jetzt um die Geschichte politischer Mitbestimmung vom Mittelalter bis heute. Unter den mächtigen Holzbalken aus dem 15. Jahrhundert kreist die modern designte Ausstellung um den Weg von der alten Ständegesellschaft bis zur gesellschaftlichen Partizipation unserer Tage. „Wir wollen einen wertschätzenden Blick auf die Demokratie vermitteln“, sagt die Direktorin.

Für das Recht: Juristische Schriften im Celler Residenzmuseum. Quelle: Benne

Dazu gehört, dass neben den kostbaren Pokalen, den einstigen Insignien der Macht, verschiedene Sätze an der Wand zu lesen sind: Das königliche Motto „L’ état c‘est moi“ („Der Staat bin ich“) steht neben „Wir sind das Volk“. Wie zwei grundverschiedene Präambeln prangen die unterschiedlichen Staatsauffassungen hier nebeneinander.

Ein Schatz: Eine um 1700 gefertigte Truhe illustriert die Welt der Finanzen. Quelle: Benne

Rund 600.000 Euro hat die Ausstellung, die durch eine konzertierte Aktion mehrerer Sponsoren und Stiftungen ermöglicht wurde, gekostet. Mit interaktiven Bildschirmen, Hör- und Videostationen will sie vor allem Jugendliche ansprechen. Gegliedert ist sie in sechs Abteilungen: „Recht“, „Finanzen“ und „Wissen“ zeigen, was Herrschaft oft konstituiert. „Medien“, „Kritik“ und „Identität“ zeigen, was sie begrenzen kann.

„Wurzeln des Parlamentarismus“

Beim Thema „Recht“ ist eine mittelalterliche Streitaxt neben juristischen Schriften aus dem 16. Jahrhundert zu sehen. So illustriert die Ausstellung, dass kodifizierte Normen im Idealfall das Faustrecht des Stärkeren brechen. Texte und Bildern erinnern an die „Lüneburger Sate“, einen Vertrag von 1392. Darin sicherte der Celler Herzog Heinrich einst Adel, Klerus und Städten bestimmte Rechte im Gegenzug für ihre Unterstützung zu.

Das war gewissermaßen die Geburtsstunde der sogenannten Landstände, welche die Macht der Landesherren über Jahrhunderte einschränken sollten. „Dort liegt eine Wurzel des späteren Parlamentarismus“, sagt Schmieglitz-Otten.

Aufrüttelnder Sound: Die Trommel einer Celler Bürgerwehr aus dem Revolutionsjahr 1848. Quelle: Benne

In Niedersachsen gibt es bis heute – das ist bundesweit einmalig – sechs „Historische Landschaften“, die das Erbe der alten Stände angetreten haben. Sie sind als Körperschaften öffentlichen Rechts unter anderem Träger der Landschaftlichen Brandkasse (VGH) und agieren als Kulturförderer. Die Landschaft des vormaligen Fürstentums Lüneburg ist auch einer der Träger des Residenzmuseums, das mit dieser Ausstellung folglich auch ein Stück der eigenen Geschichte thematisiert.

Schmuckes Design: Museumsdirektorin Schmieglitz-Otten in der neu gestalteten Dauerausstellung. Quelle: Benne

Wie der Herzog um Geld bat

Gemälde und Gewänder sind in der Ausstellung zu sehen, Schriftstücke, Waffen und Münzen. Die Historikerin Wencke Hinz hat bei den wissenschaftlichen Vorarbeiten teils Archive auf Rittergütern durchforstet. Überladen ist die Ausstellung jedoch nicht – jedes Exponat illustriert stellvertretend ein historisches Phänomen.

So ist eine alte Einladung zu sehen, mit der Herzog Georg von Calenberg die Landstände 1636 zu einem Landtag bat. Wenn er Geld brauchte, musste er sich dieses dort von Adel, Kirchenvertretern und Städten bewilligen lassen, die eine Art Steueroberhoheit hatten. So gab es in Niedersachsen schon vor Jahrhunderten ein System der „Checks and Balances“, Kontrollinstrumente der Macht – auch wenn der Weg bis zum Steuersystem unserer Tage noch weit war.

Beim Kapitel „Medien“ wird die Selbstinszenierung der Landesherren mit adelskritischen Flugschriften kontrastiert. Beim Kapitel „Kritik“ ist die Trommel einer Celler Bürgerwehr aus dem Revolutionsjahr 1848 neben aktuellen „Fridays for Future“-Plakaten zu sehen. Und beim Thema „Identität“ können Besucherinnen und Besucher Kugeln in Zylinder werfen und so selbst abstimmen, was ihr eigenes Wesen ausmacht: Geschlecht? Nation? Religion? Arbeit? Politik? Letztlich liegt darin auch ein Akt der Selbstermächtigung.

Das Residenzmuseum im Celler Schloss ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Jugendliche bis 16 Jahre und Schüler haben freien Eintritt. Mehr Infos unter (0 51 41) 12 45 11.

Von Simon Benne