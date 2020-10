Chemnitz

Ein neues Bild der Stadt schaffen – das will Chemnitz, Europäische Kulturhauptstadt 2025. Im Bid-Book, dem Kulturhauptstadtbewerbungspapier, das das Team aus Chemnitz abgegeben hat, steht, die Stadt wolle dieses neue Bild „aus den Splittern der Geschichte zusammensetzen“. Splitter der Geschichte gibt es reichlich in Chemnitz. In kaum einer anderen Stadt dürften der Titel der Kulturhauptstadt und die damit verbundenen finanziellen Zuwendungen so große Auswirkungen haben. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig sagte am Mittwoch: „Es wird der Stadt so gut tun.“

Im Krieg schwer zerstört, wurde Chemnitz 1953 von der SED in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Das Ziel war eine sozialistische Musterstadt mit einer Million Einwohnern, umgeben von der kantigen Architektur des Sozialismus: Plattenbauhochhäuser, Prachtstraßen für Paraden. Und martialische Denkmäler: Der Karl-Marx-Kopf, der 1971 vor der SED-Zentrale auf ein Podest gestellt wurde und dort (in dem Bau ist heute das Landesamt für Steuern untergebracht) immer noch steht, ist 13 Meter hoch und 40 Tonnen schwer.

Gefühl der Leere in der Stadt

Heute verspüren viele Besucher ein Gefühl der Leere in der Stadt. Chemnitz erstreckt sich auf einer Fläche von 220 Quadratkilometern. Während Hannover mit 204 Quadratkilometern ein bisschen kleiner ist, leben hier 535.000 Menschen, in Chemnitz sind es 248.000. Das liegt auch daran, dass mehr als 20 Prozent der Einwohnerschaft nach der Wende abgewandert ist. Viele Plattenbauten wurden wegen Leerstands abgerissen.

Was neu gebaut wurde, waren Ausprägungen einer anderen Ideologie: Einkaufszentren, Einkaufszentren, Einkaufszentren. Nach dem Niedergang des Sozialismus bekam Chemnitz zwar seinen alten Namen zurück, aber die Wunden, die der Stadt geschlagen wurden, waren damit noch nicht verheilt.

Die Leere im Zentrum fällt auf: Chemnitz soll deutsche "Kulturhauptstadt Europas 2025" werden. Quelle: Wolfgang Schmidt/epd

Und es entstanden neue Wunden: 2018 kam es in Chemnitz zu gewalttätigen Ausschreitungen von Rechtsextremisten, bei den Kommunalwahlen 2019 erreichten AfD und die rechte Gruppe Pro Chemnitz zusammen 25,6 Prozent. Der Titel Europäische Kulturhauptstadt könnte dabei helfen, die Stadt weltoffener und toleranter zu machen.

Partys für die Lebensfreude sind geplant

Im Bid-Book war auch davon die Rede: Chemnitz soll bunt werden (im Sinne von farbig, aber auch im Sinne von bunt statt braun). Dazu gehört auch, die soziokulturelle Basisarbeit in den Stadtteilen hochzufahren. Das Miteinander soll gestärkt werden. Partys für die Lebensfreude sind geplant (und 2025 wahrscheinlich ja auch wieder machbar).

Dass ausgerechnet Chemnitz Kulturhauptstadt werden wollte, hatten viele – gerade auch unter den Einwohner – zunächst belächelt. „Am Ende haben wir es geschafft, einen Großteil der Stadtgesellschaft mitzunehmen“, sagte Jenny Zichner vom Bewerbungsteam. Chemnitz will Gräben mit kulturellen Mitteln überwinden. „Wir wollen all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht, und damit auch ein Chemnitz, das in Europa – noch – keiner auf dem Schirm hat“, hieß es.

„ Kulturhauptstadt heißt nicht Kunsthauptstadt“

Ferenc Csák, der das Chemnitzer Kulturamt leitet, das dort Kulturbetrieb heißt und für die Kulturhauptstadtbewerbung verantwortlich ist, sagte im Verlauf der Bewerbung, dass in Chemnitz, aufgebrochen sei, was unter der Oberfläche brodelte. „Nun müssen wir lernen, mit diesen Strömungen umzugehen.“ In der Chemnitzer Bewerbung ging es stark darum, die Menschen zu erreichen, die sich sonst nicht artikulieren. Csák sagte: „ Kulturhauptstadt heißt nicht Kunsthauptstadt.“ Das hat die Jury wohl ähnlich gesehen.

Manch eine Bewerberstadt um den Kulturhauptstadttitel hätte die Auszeichnung und das Geld, das damit verbunden ist, verdient. Chemnitz braucht es.

Bunt durch Beleuchtung: Der Schornstein des Heizkraftwerkes Chemnitz. Er ist Teil eines Kunstprojektes des Malers Daniel Buren. Quelle: Wolfgang Schmidt / epd

Von Bert Strebe und Ronald Meyer-Arlt