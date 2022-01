Hannover

Nur etwa zu einem Drittel ist der Saal gefüllt, das kann man von der Bühne sehen. Aber Emmanuel Peterfalvi, der im Pavillon dort oben steht, muss das nicht auch noch hören: Er wiederholt seinen Auftritt und fordert heftigen Beifall – und den bekommt er. „So kenne ich le Pavillon!“, sagt er, hopst und jubelt in Vorfreude auf diesen lange verschobenen Abend.

Seine Kunstfigur Alfons ist bekannt; mit orangefarben-blauer Trainingsjacke (ein DDR-Fabrikat), Puschelmikrofon und bizarren Fragen hält Alfons seine Straßenumfragen ab, das Bühnenprogramm ist dagegen ein Monolog – eine leise Reflektion der menschlichen Intelligenz und ihrer Grenzen, verwoben mit autobiografischen Vignetten.

Peterfalvi wuchs in einem typischen Haussmann-Wohnhaus im 5. Arrondissement von Paris auf, inmitten kauziger Nachbarn: Ein Kommunist, ein „Générale“, die Concierge im Hinterhof und ein Paläontologe, der Knochen im Treppenhaus verstreute, sich nur mit einem Bademantel kleidete und über Alfons‘ Balkon in die eigene Wohnung kletterte, wenn er sich selbst ausgeschlossen hatte. Von ihm lernte Alfons die Leidenschaft für große Fragen. Den heutigen Abend bestimmt diese: „Warum macht der Mensch trotz seiner Intelligenz so viel Quatsch?“

„Die Bestie in uns entscheidet“

Die Menschheitsgeschichte à la Alfons sucht Antworten in der Steinzeit, als die Triebe den Alltag regelten. Obwohl, da habe sich nicht viel geändert: „Die Bestie in uns entscheidet, die Intelligenz begleitet sie nur“, sagt Alfons und deutet auf Konsumsucht, Kriegswahn, und Klopapier-Hortung. Wir sehen uns den Tieren überlegen und lassen in Krisen unser Stammhirn das Steuer übernehmen, während sich der Neocortex ausklinkt. „Nur der Mensch kann unmenschlich sein, eine Giraffe ist nie ungiraffisch“. Und wenn, dann helfe ihr wahrscheinlich eine Nackenmassage – „für den Masseur der Horror“.

Solche Pointen verteilt Alfons ganz nebenbei. Bei den großen Themen sei am Ende immer die Stimmung unten, sagt er zum Schluss. Die Franzosen seien ohnehin das traurigste Volk von allen, nehmen pro Kopf die meisten Antidepressiva. Sein letzter Gruß an den Pavillon ist eine Hoffnungsbekundung: Dass Intelligenz und Menschlichkeit bald regieren mögen.

Von Lilean Buhl