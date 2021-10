Wolfenbüttel

Poesiealben sind schon immer Trophäensammlungen gewesen, vielseitige Belege eifrigen Netzwerkens, bevor es die Likes der sozialen Netzwerke gab. Die Mode der Poesiealben, des Angebens mit denen, die man kennt, begann vor gut 400 Jahren. Da waren es allerdings nicht nur die besten Freunde oder Freundinnen, die sich mit Sprüchen und Zeichnungen auf den Seiten verewigten, sondern Kaiser und Könige, kunstsinnige Fürstinnen, einflussreiche Diplomaten, renommierte Gelehrte und Militärs, die sich in diesen gerade erfundenen Frühformen des Freundschaftsbuches positionierten.

Jedenfalls war das in dem Freundschaftsbuch von Philipp Hainhofer (1578 – 1647) so. Gleich und gleich gesellt sich gern. Wer jeweils dazugehört, wurde unter anderem hier definiert. Hainhofers Album, eines der glanzvoll herausragenden Freundschaftsbücher jener Zeit, konnte die hochrenommierte Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel im vergangenen Jahr erwerben. Diese Art Literatur wurde damals noch „Stammbuch“ genannt, das hat allerdings nichts mit genetischer Abstammung zu tun, sondern dokumentiert, mit beabsichtigt hohem PR-Effekt, gewollte gesellschaftliche Zusammenhänge.

In zwei Ansichten präsentiert sich dem Betrachter die große Farbenpracht: Illustrationen aus Hainhofers Großem Stammbuch Quelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Für das Buch zahlte die Bibliothek bei Sotheby’s in London 2,8 Millionen Euro. Seitdem ruht das Werk sicher in Wolfenbüttel und nur einige wenige hatten bislang das Privileg, in dem Buch blättern zu dürfen.

Herzog August von Braunschweig, nach dem die Bibliothek benannt wurde, war mit dem Augsburger Kaufmann und Kunsthändler Hainhofer, der ihm gegen gutes Geld auch den Grundstock seiner Bibliothek zusammentrug, nicht nur befreundet. Der Herzog hat sich neben den anderen Mitgliedern haute volée des frühen 17. Jahrhunderts ebenfalls in dem lange verschollen geglaubten Buch mit einer Seite unsterblich gemacht.

Wolfenbüttel ist also durchaus der richtige Ort für das Werk. Eine Vielzahl von Stiftungen, wie auch der Bund und das Land Niedersachsen unterstützten die Bibliothek bei dem Erwerb des Buches, das auf seinen 227 Seiten ein auch historisch höchst attraktives Who-is-who seiner Zeit versammelt. Die Eintragungen, die allesamt aus der Zeit zwischen 1596 und 1633 stammen, umfassen viele Portraits, aber auch botanische oder allegorische Darstellungen, und natürlich einen Fundus an Wappendarstellungen.

Prächtig Illustriert: Eine Ansicht aus Hainhofers Großem Stammbuch. Quelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Jetzt endlich ist das Werk für alle zugänglich, es wurde hochauflösend digitalisiert. Damit kann bis in die kleinsten Verästelungen jede Darstellung auf allen Seiten durch Heranzoomen studiert werden. Das „Album Amicorum“, die Liste der Freunde‘, ist ein bedeutender Fundus für die Wissenschaft, die sich nun, ohne die empfindlichen Seiten umblättern zu müssen, an die Auswertung machen kann.

Und alle andern haben genauso die Chance der genussvollen Lektüre, sogar, ohne nach Wolfenbüttel reisen zu müssen. Denn dort wird nur dann und wann jeweils eine Seite gezeigt. Jetzt ist das ganze Werk digitalisiert für alle verfügbar und das auch noch kostenlos.

Zu den digitalisierten Seiten: https://diglib.hab.de/mss/355-noviss-8f/start.htmWeitere Informationen zum Forschungsprojekt „Das Große Stammbuch Philipp Hainhofers“: https://www.hab.de/das-grosse-stammbuch-philipp-hainhofers/

Von Frank Kurzhals