Hannover

Das muss man David Hasselhoff lassen. Er ist immer für Überraschungen gut. Als Baywatch- und Knight-Rider-Star ging er Ende der Achtziger mal kurz die Welt retten. „Looking For Freedom“ sang er. Angeblich war dies der Anfang vom Ende der Mauer. Und wenn auch nicht: Popmusik kann so viel erreichen. Man muss nur an sich glauben. Das ist die große Botschaft des US-Schauspielers- und Popsängers, dessen Vorfahren aus Völkersen bei Bremen stammen.

Und wer an sich glaubt, der traut sich auch etwas wie „Open Your Eyes“ zu - ein just erschienenes Cover-Album mit für „The Hoff“ höchst außergewöhnliche Neuinterpretationen. Neben Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“singt der mittlerweile 67-Jährige darauf Songs von wilden Post-Punk-Bands wie Lords Of The New Church, Wave-Ikonen wie Jesus And The Mary Chain oder von Hardrockern wie Whitesnake. Aber kann er damit auch bei seiner in Hannover startenden Deutschland-Tour am Vorabend des 3.Oktober punkten?

Er singt mit großem Pathos

Zuerst aber legt „The Hoff“ in der gut gefüllten Swiss Life Hall eine Finte. Bereits um drei Minuten vor 20 Uhr geht das Licht aus. Opulent geschnittene Videos mit den besten Szenen aus „ Knight Rider“ und „Baywatch“ laufen im Hintergrund . „ David, David“ ruft vorfreudig das Publikum. Und dann ist im Kegellicht ein Mann auf der Bühne zu sehen, der mit dem Rücken zum Publikum auf einem ausfahrbaren Turm aus der Bühne zur Hallendecke schwebt. Eine Attrappe. Natürlich! Der wahre Hasselhoff steht in der Mitte der Halle, ebenfalls auf einem ausfahrbaren Turm. Los geht’s.

„Here I Go Again“ singt er mit großem Pathos; ein Coversong von Whitesnake. Der Welt smarteste Lebensretter arbeitet sich bei seiner Show anfänglich erst mal am neuen Album ab. „Open Your Eyes“ von den Lords Of The New Church und auch „I Melt With You“von Modern English lassen die wegen ganz anderer Songs gekommenen Fans eher kalt. Bei „ Hot Shot City“ und später bei „Everybody Sunshine“ aber kommen die mitgebrachten Leuchtstäbe und Miniaufblasrettungsbote zum Mitschwenken endlich zum Einsatz.

Hasselhoff zeigt Muskeln und Tattoos

„The Hoff“ wechselt erstmals seine Jacke. Später zeigt er auch mal seinen immer noch bestens geformten Oberkörper mit riesigem Rückentattoo. Was für ein Mann! Bis zum gefeierten Superhit „Looking For Freedom“ als Zugabe schafft Hasseloff mit seiner akkurat spielenden neunköpfigen Band einen irrsinnigen stilistischen Spagat. Die Hits seiner TV-Serien fehlen dabei ebenso wenig wie die großen Chart-Blocker der Neunziger wie „True Survivor“oder „Crazy For You“. Nach Schlager („66 Jahren“), 60ies-Pop („Sugar, Sugar“ von den Archies), Mitsing-Garanten wie Neil Diamonds „Sweet Caroline“ und Country-Kamellen wie „Country Roads“ von John Denver landen wir bei David Bowies „Heroes“.

Limbo-Dance, Gruft-Rock, Sozialkritik und schonungsloser Hedonismus, sogar ein Ständchen auf das Rat Pack und eine Hommage an Blümchen, die deutsche Schlagersängerin, mit der sich Haseloff mal duettierte - all das hat Platz in einem Hasselhoff-Konzert. Langweilig wird es nie. Dafür ist der Buchtwächter einfach zu sehr Entertainer. Am Schluss steht die Halle Kopf. Freiheit kann so wunderschön sein. Ja, so ein David-Hasselhoff-Konzert; das ist wie Silvester, Tag der deutschen Einheit und Oktoberfest zusammen. Mindestens!

Von Bernd Schwope