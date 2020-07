Der Engel: Bilder der Fotografin Francesca Woodman in Berlin

Berlin

Sie kommt vom Himmel herab. Das Bild wirkt tatsächlich so, als flöge sie aus der Finsternis herunter zu uns, in unser spärliches Licht, das Haar weht, man sieht ihre bloßen Schultern, und man könnte schwören, dass in ihrem Rücken zwei große weiße Flügel auszumachen wären, wäre da nicht vorher der Rand des Bildes.

Man sieht auch ihre nackten Brüste, aber darum geht es hier nicht. Man sieht rechts ein paar Dielen, aber darum geht es hier auch nicht. Die Dielen sagen nur was über die Perspektive des Fotos aus, nichts über dessen Geist. Worum es geht, das ist Francesca Woodmans linkes Auge (das rechte liegt im Dunkel). Dieses Auge schaut uns an, ruhig, aufmerksam, und es scheint zu sagen: Ich sehe dich. Siehst du mich auch? Siehst du mich so, wie ich bin?

800 Werke mit 22

Die C/O Berlin Foundation, renommierter Ausstellungsort für Fotokunst im Amerikahaus nahe dem Berliner Bahnhof Zoo, zeigt die erste umfassende Werkschau der amerikanischen Fotografin Francesca Woodman in Deutschland. Der Titel lautet „On Being an Angel“: Ein Engel zu sein. Die Schau wurde ursprünglich von Anna Tellgren für das Moderna Museet in Stockholm kuratiert und sollte in Berlin bis Anfang Juni zu sehen sein; coronabedingt läuft sie jetzt bis September. Mit dem Anschauen der Fotos von Francesca Woodman betreten wir einen Raum, der gleichzeitig verschlossen und offen wirkt, rätselhaft und klar.

Gepunktet: Dieses Bild ist aus Francesca Woodmans Serie „Polka Dots“, 1976 in Providence, Rhode Island, entstanden. Quelle: Estate of Francesca Woodman / Charles Woodman / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Aus Fenster eines Lofts in Manhattan gesprungen

Francesca Woodman, geboren 1958 in Denver/ Colorado, wäre heute 62 Jahre alt, wenn sie sich nicht im Januar 1981 im Alter von 22 Jahren aus dem Fenster eines Lofts in Manhattan gestürzt hätte. Es war ihr zweiter Suizidversuch. Sie hinterließ, neben ihren Eltern, 800 Werke, mehrere Künstlerbücher und Tausende von Negativen – erstaunlich für eine so junge Frau.

Einheitliche Bildsprache

Aber man versteht das sofort, wenn man die Fotos in der Berliner Ausstellung anschaut. Trotz mancher Variationen zeigen sie eine einheitliche Bildsprache, eine klare Handschrift, vom ersten „Self-portrait at 13“ mit den Haaren vorm Gesicht, aufgenommen 1972 in der Nähe von Florenz, bis zum Bild „Head on Rug“ von 1980, einer Diazotypie, einer Lichtpause, die mithilfe von Ammoniakdämpfen hergestellt wird. Ja, es gibt Entwicklungslinien in Woodmans Werk, es gibt Anklänge an Symbolismus und Surrealismus, aber im Grunde musste sie ihren Stil nicht erst finden, sie scheint ihr Thema und ihre Techniken von Anfang an in sich getragen zu haben.

Man beachte die Federn: „Untitled“-Aufnahme aus der „Swan Song“-Serie, von Francesca Woodman inszeniert in Providence, Rhode Island, im Jahr 1978. Quelle: Estate of Francesca Woodman / Charles Woodman / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020

In ihren Bildern existiert nahezu kein Zeitkolorit, die Aufnahmen fußen in den Anfängen der Fotografie und entwickeln daraus eine eigene, traumwandlerische Ästhetik mit ein paar immer wiederkehrenden Elementen: Schwarzweiß, brüchiges Ambiente – und der vorwiegend nackte Körper der Künstlerin, der sich diesem Ambiente anverwandelt.

Wahrnehmung und Nichtbeachtung

Es hat, nach den ersten Ausstellungen von Woodmans Bildern in den USA, damals, Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger, Versuche gegeben, ihre Fotos der feministischen Kunst zuzuordnen, nach dem Motto „Dekonstruktion des männlichen Blicks“ et cetera. Das greift mit ziemlicher Sicherheit zu kurz. Hier wird weder konstruiert noch dekonstruiert, hier dreht sich nichts um männliche oder weibliche Blicke, nicht ein einziges dieser Nacktfotos kommt lasziv (oder antilasziv) daher. Hier steht offenbar etwas völlig anderes im Mittelpunkt: das Angeschautwerden und Nichtangeschautwerden, Wahrnehmung und Nichtbeachtung, beide Pole im Wechsel oder auch zugleich, ständig im Kampf miteinander.

Mit Selbstauslöser: Ein unbetiteltes Foto aus der „Swan Song“-Serie von Francesca Woodman, aufgenommen in Providence, Rhode Island, im Jahr 1978. Quelle: Estate of Francesca Woodman / Charles Woodman / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Francesca Woodmans Thema ist: Francesca Woodman.

Wir wissen nicht, warum sie sich damals umbringen musste. Aber die Bilder, die sie von sich gemacht hat, erzählen gleichzeitig von dem Bedürfnis, gesehen zu werden, und von dem Bedürfnis, sich zu verstecken, und von der mutmaßlich heftigen Spannung, die daraus resultiert. Mit den Fotos stellt Francesca Woodman ihren Körper aus – doch die Abzüge, die sie in ihren Wohnungen in der Badewanne anfertigte, sind winzig, 12 Zentimeter im Quadrat, 14 Zentimeter, selten mehr, könnten sie sprechen, würden sie flüstern. Woodman inszeniert sich selbst in düsteren, verfallenen Umgebungen wie etwa einer aufgelassenen Nudelfabrik. Es gibt Aufnahmen, da kleidet sie sich in lose herabhängende Tapetenstücke, auf einem Foto steht sie neben Bäumen und trägt Birkenrinde an den Unterarmen. Sie scheint im Bild verschwinden zu wollen, sie löst sich in der Umgebung auf.

Ungeschützte Seele

Ihre Blöße wirkt dabei nicht wie die Zurschaustellung von weiblichen Attributen. Sondern wie das Offenbaren von Verletzlichkeit. Wie eine kummervolle, ungeschützte Seele, notdürftig in eine hauchdünne Membran aus menschlicher Haut gehüllt. Ihre Brüste sind eher keine erotischen Signale, sondern das, was ihrem Herzen am nächsten liegt.

Wie es ist, ein Engel zu sein, wird sie ja inzwischen wissen. Wir können ihr nur im Nachhinein den Gefallen tun, sie wahrzunehmen, in all ihrer Widersprüchlichkeit, ihre Bilder anzuschauen und ihr zu antworten: Ja. Ich sehe dich auch.

Bis zum 5. September in der C/O Foundation im Amerikahaus in Berlin, Hardenbergstraße 22-24. www.co-berlin.org

Von Bert Strebe