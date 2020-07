Vom Ansehen und Wegschauen und wie man im Bild verschwindet: Die C/O Foundation in Berlin zeigt die erste Werkschau der jung verstorbenen amerikanischen Fotografin Francesca Woodman in Deutschland.

„On Being an Angel #1“: Das Foto (großes Bild) entstand 1977 in Providence, Rhode Island. Kleine Bilder von oben: Zwei unbetitelte Fotos aus der „Swan Song“-Serie von 1978 und eines aus der „Polka Dots“-Serie von 1976. Quelle: Estate of Francesca Woodman / Charles Woodman / Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2020