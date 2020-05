Hannover

Der Internationale Wettbewerb für Choreografie Hannover läuft nicht wie gewohnt im Theater am Aegi. Zum ersten Mal in der 34-jährigen Geschichten des renommierten Wettbewerbs präsentiert die Ballettgesellschaft Hannover die nominierten Choreografien unter dem Titel „Choreography 34“ in digitaler Form. Auf der Internetseite der Ballettgesellschaft www.ballettgesellschaft.de und auf www.haz.de/choreography34 können Interessierte die einzelnen Beiträge verfolgen. Auch die Auszeichnungen – vom Kritikerpreis bis zum Publikumspreis – werden online vergeben.

Abstimmung für Publikumspreis startet am 1. Juni auf HAZ.de

Die eingereichten Bewerbungsvideos sind vom 1. bis 7. Juni 2020 abrufbar. Ab dem 1. Juni finden Interessierte auf HAZ.de auch eine Abstimmungsfunktion, mit der der Publikumspreis vergeben wird.

Anzeige

„Wir leben momentan in einer außerordentlichen Zeit, die uns extrem herausfordert“, sagt Helmut Jochheim, Vorstandsvorsitzender der Ballettgesellschaft. „Viele Tanzschaffende sind betroffen und stehen vor gravierenden existenziellen Problemen. Es wäre ein herber Verlust für die Kultur in unserem Land, wenn die freien und etablierten Tanzensembles nicht weiter existieren könnten.“ Daher hat sich das Veranstalterteam um Jochheim, Geschäftsführerin Birgit Grüßer und den künstlerischen Direktor des Wettbewerbs, Gregor Zöllig, dazu entschieden, die Künstler mit dem Onlinewettbewerb zu unterstützen und ihnen Arbeitsperspektiven zu sichern.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sieger erhalten Geld und Aufträge

Nominiert sind insgesamt 20 Künstler zum Beispiel aus Portugal, Spanien, Vietnam, Bulgarien, Kuba und Russland. In den verschiedenen Jurys sind unter anderem der Leiter der Dresden Frankfurt Dance Compagnie, Jacopo Godani, der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, der Ballett-Direktor in Basel, Richard Wherlock, und HAZ-Autorin Kerstin Hergt aktiv. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 13.500 Euro vergeben. Zudem können Gewinner renommierte Aufträge zum Beispiel am Nationaltheater Mannheim und am Theater Pforzheim übernehmen.

Lesen Sie auch

Wie Oscar Buthelezi 2019 den Choreografenwettbewerb dominiert hat

Von Jan Sedelies