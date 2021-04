​Der Roman „Der Wal und das Ende der Welt“ macht Mut im Lockdown

Hannover

Das Leben des Menschen, hat der Philosoph Thomas Hobbes 1651 in seinem staatstheoretischen Werk „Leviathan“ geschrieben, sei „einsam, armselig, garstig, brutal und kurz“. Hobbes war sich sicher: Vor allem in Bedrohungssituationen werde jeder eines jeden Feind, und dann gebe es kein gesellschaftliches Miteinander mehr. Nur noch „stetige Furcht und die Gefahr eines gewaltsamen Todes“.

John Ironmonger, britischer Zoologe und Autor, zitiert diese Thesen von Hobbes in einem Roman, der bereits etwas älter ist und doch wie kein zweiter in die heutige Zeit passt. Er heißt „Der Wal und das Ende der Welt“. Ironmonger hat ihn 2015 auf Englisch veröffentlicht, 2019 ist er auf Deutsch erschienen. Zu jener Zeit wusste noch niemand was von Corona. Und doch ist das Buch quasi eine Gebrauchsanleitung für unsere Pandemie. Zumal es davon erzählt, dass Hobbes nicht Recht behalten muss.

Rücksichtnahme?

Als Ende Februar ein paar Hundert Corona-Maßnahmen-Gegner auf dem hannoverschen Opernplatz demonstrierten, waren am Rande des Geschehens Spruchtafeln zu sehen. Auf einer stand: „Meine Freiheit endet nicht, wo deine Angst beginnt.“ Den Satz hätte man auch präziser formulieren können: Ich nehme keine Rücksicht. Ich bin ein Egoist.

Jonas „Joe“ Haak, die Hauptfigur in John Ironmongers Roman, ist (vermeintlich) ein solcher Egoist. Jedenfalls arbeitet er in einer Londoner Investmentbank in einer Abteilung, in der zahllose Egoisten mit Leerverkäufen viel Geld verdienen: Sie leihen sich Wertpapiere, verkaufen sie, hoffen auf einen Preisverfall, kaufen die Papiere zum niedrigeren Kurs wieder auf, geben sie dann zum alten Preis zurück und streichen die Differenz ein. Sie arbeiten mit dem Misserfolg, dem Niedergang von Firmen. Sie sind, wie Ironmonger es formuliert, „die Aasfresser der Branche“.

Das Cassandra-Programm

Um besonders effizient zu sein, brauchen sie möglichst treffende Vorhersagen, wie sich die Kurse entwickeln werden. Dazu ist der junge Joe Haak da, er soll erkennen, wie sich beispielsweise ein Tropensturm auf Stahlwerksaktien auswirkt. Haak entwickelt ein Computerprogramm, es heißt Cassie wie Cassandra, es ist außerordentlich präzise, bis es sich eines Tages doch zu irren scheint. Die Kurse fallen nicht. Die Aktienhändler schwitzen.

„Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger ist im Original schon 2015 veröffentlicht worden. Quelle: S. Fischer

Als die Verluste der Bank ins Bodenlose stürzen, rennt Haak raus, steigt in seinen Mercedes und fährt, bis es nicht mehr weitergeht, bis in dem (fiktiven) Küstenort St. Piran, 307 Einwohner, die Straße endet. Dort geht er ins Wasser. Vielleicht will er sich umbringen, vielleicht auch nicht, jedenfalls ist er irgendwann so weit von der Küste weg und so erschöpft, dass er es nicht mehr zurückschafft. Doch dann kommt ein Finnwal und trägt ihn an Land. Aber als Haak, von Einwohnern aus St. Piran gefunden, wieder halbwegs bei Kräften ist, strandet der Wal, der ihn gerettet hat. Und nun rettet Haak den Wal: Er mobilisiert das ganze Dorf, das große schwere Tier mit Planen und Seilen und Körperkraft ins Meer zurück zu schieben.

Das gelingt. Doch kaum ist diese Herausforderung gemeistert, kommt das nächste Problem: Eine Grippeepidemie zieht durch England und die Welt, es entsteht das, was Haaks Computer-Cassie als schlimmstmögliches Szenario vorhersieht: Menschen sterben zuhauf, Industrien brechen zusammen, Lebensmittel und Treibstoff werden knapp, der Strom fällt aus, Plünderer ziehen durchs Land, die Gesellschaft kollabiert.

Haak aber tut etwas, das nicht ins Konzept von Cassie oder von Thomas Hobbes passt: Er kauft von seinem Ersparten kurz vor Toresschluss so viel Lebensmittel für das Dorf, wie man im Kirchturm nur stapeln kann. Und unter den inzwischen 308 Bewohnern von St. Piran entwickelt sich ein Gemeinschaftssinn, der sie über Ansteckungen und Quarantäne, Hunger und Kälte und Entbehrungen trägt.

Es ist erst ein bisschen gespenstisch, diese Geschichte mitten im Corona-Lockdown zu lesen. Dann aber macht der Roman Mut.

Auch andere schützen

Das Buch stimmt zuversichtlich, dass die Mehrheit der Menschen dabeibleibt, Masken zu tragen und sich impfen zu lassen – und zwar nicht nur, um sich selbst, sondern auch, um andere zu schützen. Man zählt darauf, dass unter denen, die Corona-Hilfen beantragen, diejenigen überwiegen, die sich nicht wie Parasiten verhalten und bloß bereichern wollen. Das Vertrauen steigt, dass die Politik nicht nur auf die hört, die am lautesten schreien und am effizientesten ihre Partikularinteressen vertreten, sondern dass Berlin das Gesamtwohl der Gesellschaft im Auge behält. Und man hat plötzlich wieder mehr Grund zu der Hoffnung, dass es, falls man sich infiziert, genügend Leute gibt, die einem zur Seite stehen, die die Angst lindern, die einfach da sind.

Die Egoisten müssen nicht das letzte Wort haben. Das Leben des Menschen muss nicht einsam, armselig und kurz sein, auch in einer Pandemie nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn sich der Mensch entschließt, sich menschlich zu verhalten.

John Ironmonger: „Der Wal und das Ende der Welt“. Übersetzt von Maria Poets und Tobias Schnettler. S.-Fischer-Taschenbibliothek. 544 Seiten, 12 Euro.

Von Bert Strebe