Derber Humor: Katrin Bauerfeind spricht in Hannover über die Liebe

Hannover

Einen Abend voll von „ Viagra fürs Herz“ hatte Katrin Bauerfeind den Besuchern ihres ersten Stand-up-Programms „Liebe: Die Tour zum Gefühl“ im Kulturzentrum Pavillon in Hannover versprochen. Erklärtes Ziel der 37-jährigen Journalistin, Moderatorin, Autorin (und nun auch noch Komikerin): mit Anekdoten über erste Küsse, Sex und Beziehungsprobleme ihr Publikum zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregen.

Bekannt wurde Bauerfeind vor allem durch ihre Internetsendung „Ehrensenf“ und als Teil der Sendung „Late-Night-Show“ mit Harald Schmidt. Nun versucht sich die Moderatorin selbst als Stand-up-Komikerin mit einem eigenen Programm. Das hat sie aus dem 2018 erschienen Buch „Alles kann, Liebe muss: Geschichten aus der Herzregion“ entwickelt.

Bauerfeind präsentiert Alltagsweisheiten

Bauerfeind versucht sich dem Thema Liebe über zwei Stunden mit lustigen Anekdoten zu nähern. Leider fehlt dabei häufig eine Pointe. Stattdessen enden die Geschichten in Alltagsweisheiten. Sie erzählt von ihrem ersten aufregenden Date im Kino – Fazit: Die erste Liebe vergisst man nicht. Sie schildert einen missglückten Ausflug mit ihrem Vater – Fazit: Die Familie liebt einen, egal was passiert. Pathetisch trägt sie diese Weisheiten am Ende einer jeden Geschichte in kleinen Monologen – wie ein auswendig gelerntes Gedicht – vor.

Humor wirkt grob und gemein

Die witzig gemeinten Anekdoten, die Bauerfeind zum Besten gibt, wirken häufig abgedroschen und fast immer grob und gemein. So regt sich die Moderatorin in einer Szene darüber auf, dass eine Frau im Zug auf ihren reservierten Platz besteht, obwohl der Waggon fast leer ist. Sie beschreibt, wie sie sich vorstellt, dass sie der Frau ihren Koffer auf den Kopf fallen lässt und ihr das Genick bricht. In anderen Szenen macht sie sich über Freunde lustig oder pöbelt gegen andere Menschen. „Ich bin nicht so nett, wie ihr vielleicht dachtet“, sagt Bauerfeind am Ende einer dieser Geschichten, bei denen nur noch vereinzelte Zuhörer lachen.

Ihre Witze mögen bei einem Abend unter Freunden in der Stammkneipe bei ein paar Bier funktionieren – für die Bühne sind kaum geeignet. Denn während das Publikum nur zuhören kann und alles ertragen muss, könnten Bauerfeinds Freunde in kleiner Runde eingreifen und sagen: Katrin, das ist nicht lustig.

Am Freitag, 8. November, gibt es den nächsten Comedyabend im Pavillon. Um 20 Uhr tritt Ramona Krönke als „Cavewoman“ auf.

Mehr zum Thema:

Katrin Bauerfeind im Interview: „Ich bin wie eine Mischung aus Maybrit Illner und Heidi Klum“

Von Lisa Neugebauer