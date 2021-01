Hannover

Als einen Überfall aus dem Nichts, „wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört [...] wird“, beschreibt Johann Wolfgang Goethe in „Dichtung und Wahrheit“ seine Pockenerkrankung als Kind. „Das Übel überfiel [...] mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern übersäet, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden.“

Der Knabe übersteht die Viruserkrankung, der Schätzungen zufolge im 18. Jahrhundert allein in Deutschland rund 70.000 Menschen (von etwa 20 Millionen Einwohnern) im Jahr zum Opfer fielen. Bis zu 10 Prozent aller Kleinkinder starben daran, sodass Kinder erst zur Familie zählten, wenn sie die Pocken überstanden hatten. Aber auch Erwachsene raffte die Seuche dahin. Zu den berühmten Opfern gehörten Zar Peter II. und Ludwig XV. von Frankreich. Längst hatte die Krankheit die Pest als Horror abgelöst.

Rückständige Deutsche

Dabei gab es bereits ein Mittel gegen die Pocken, auch Blattern genannt – allerdings: „Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch gehalten, und ob sie gleich populare Schriftsteller schon fasslich und eindringlich empfohlen, so zauderten doch die deutschen Ärzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien“, beschreibt Goethe die deutsche Rückständigkeit in medizinischen Angelegenheiten Mitte des 18. Jahrhunderts.

„Spekulierende Engländer kamen daher aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Honorar, die Kinder solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesetzt; die Krankheit wütete durch die Familien, tötete und entstellte viele Kinder, und wenige Eltern wagten es, nach einem Mittel zu greifen, dessen wahrscheinliche Hülfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war.“ Auch Goethes Eltern nicht.

Eine uralte Idee

Im Grunde haben wir hier schon einen Teil der Vorurteile versammelt, die bis heute beim Thema Impfen virulent sind. Medizinhistorisch bemerkenswert ist, dass Goethe die zeitgenössische Wissenschaftsfeindlichkeit explizit auf Seiten der deutschen Ärzte verortet. Tatsächlich war man auf der Insel weiter als auf dem „festen Land“. 1721 wurde in England die Variolation ( variola, lateinisch für Pocken) eingeführt – das Einritzen von etwas Flüssigkeit aus Pockenbläschen. Die Idee ist uralt. Eine vorbeugende Ansteckung mit geringen Mengen von Pockenviren ist schon seit über 2000 Jahren in China und später in Indien bekannt.

Der englische Arzt Edward Jenner (1749–1823) entwickelte die moderne Schutzimpfung gegen Pocken. 1796 impfte er den achtjährigen James Phipps. Über 100 Jahre später entstand das Gemälde von Ernest Board, das diesen Moment festhielt. Quelle: images.wellcome.ac.uk

Als erster praktizierte der im selben Jahr wie Goethe geborene englische Arzt Edward Jenner (1749–1823) die Kreuzimmunisierung mit Kuhpockenlymphe. Einem Achtjährigen impfte er 1796 eine Flüssigkeit, die er einer Pustel aus der Hand einer an Kuhpocken erkrankten Milchmagd entnommen hatte. Kollegen hatten zuvor beobachtet, dass Patienten nicht oder nur wenig an den echten Pocken litten, wenn sie vorher an Kuhpocken erkrankt waren. Sechs Wochen später infizierte Jenner den Gärtnersohn mit Pockeneiter. Er blieb gesund, er war immun. Der Menschenversuch ist über 100 Jahre später auf einem Gemälde verewigt worden. Weitere Experimente, auch an einem eigenen Kind, verliefen erfolgreich. Eine Methode, die heute mit Fug und Recht vor Gericht landen würde.

Jenner verwendet für den Impfstoff die Bezeichnung „vaccine“ (deutsch Vakzin), nach dem lateinischen „vacca“ für Kuh, ein Freund nennt das Verfahren „vaccination“ (deutsch Vakzination) – ein Begriff der heute die Nachrichten beherrscht. Etymologisch bringt er uns dahin, wo die moderne Impfgeschichte ihren Anfang nahm: in den Kuhstall.

Der Beginn der Angst

Hier beginnt auch die Geschichte der Impfangst, die über die Zeit in wechselnden Verschwörungsmythen und Falschinformationen Ausdruck findet. Anfangs haben die Menschen die Sorge, Rindermerkmale zu entwickeln, wenn ihnen „Kuhblut“ oder „Jauche“ eingeimpft wurde. Eine Karikatur von James Gillray aus dem Jahr 1802 greift übertreibend diese frühen Impfängste auf, lässt den Behandelten Hörner und Euter wachsen. Auch andere Argumente haben im 19. Jahrhundert ihren Ursprung, etwa die angeblich fehlende Wirksamkeit der Impfung, religiöse Beweggründe (Eingriff in die Schöpfung) oder die Einschränkung von Persönlichkeitsrechten. Natürlich gab und gibt es auch berechtigte Kritik an den gesundheitlichen Risiken, die mit fast jeder Therapie verbunden sind.

Zu den prominentesten Impfkritikern gehörte Immanuel Kant (1724–1804), er sah in Krankheiten ein Mittel der Natur gegen die Überbevölkerung und das Impfen als unangemessenen Eingriff: „Damit Staaten nicht mit Menschen überfüllt werden und man sie in ihrem Keim ersticke“, seien „zwey Übel als Gegenmittel in sie gelegt“: die Pocken und der Krieg, schrieb er. Ein zynisches Plädoyer.

Ab 1850 etwa nimmt das Thema so richtig Fahrt auf: Hunderte Schriften gegen die Impfung erscheinen allein in Deutschland. Hier wird 1881 das Monatsblatt „Der Impfgegner“ gegründet. Im selben Jahr behauptet der Antisemit und Rassist Eugen Dühring (1833–1921) in einer Kampfschrift, das Impfen sei ein Aberglaube, von jüdischen Ärzten aus Gründen der persönlichen Bereicherung erfunden. 1885 demonstrieren im englischen Leicester 100.000 gegen das Impfen.

Magisches Denken

Die Angst scheint eine Konstante zu sein, deren Wurzeln wohl in der Aufklärung liegen. In ihr offenbart sich eine Dialektik unserer Zeit, in der über der Vorderbühne das Schild „Moderne“ angebracht ist, in Hinter- und Untergrund aber das alte magische Denken und andere Maskierungen des Aberglaubens wirken. Das Einspritzen von etwas Fremdem in den eigenen Körper verlangt auf Seiten des Geimpften etwas, das immer wieder neu erzeugt und erworben werden muss: Vertrauen.

Wer sich impfen lässt, geht in der Gegenwart ein gewisses Risiko ein, damit er in der Zukunft geschützt ist. Er erbringt gewissermaßen ein Opfer, das den Glauben an dessen Sinn voraussetzt. Wenn aber das gesamte medizinische System unter dem Generalverdacht steht, eine Art Mafia und allein an Profiten interessiert zu sein, wenn Kritik an Fehlentwicklungen in Wahn übergeht, wird es nichts mit dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, um noch einmal Kant ins Spiel zu bringen.

Goethe hat in „Dichtung und Wahrheit“ das Thema Pocken übrigens rasch hinter sich gelassen. Nach einer kurzen Erwähnung seiner früh verstorbenen Geschwister beklagt er sich über den Vater, der ihn nach überstandenen Krankheiten „mit doppelten Lektionen“ belegte. Er hatte es nicht leicht.

Von Jürgen Kleindienst