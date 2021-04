Die Schnabelschau: Tom Krausz hat Vogelköpfe fotografiert

Hannover

Für viele Fotografen gilt der Verzicht auf Farbe immer noch als Relevanzkriterium und als Markierung des Kunstanspruchs. Schwarz-Weiß-Bildern, so die Meinung, wohne eine besondere Aura inne. Der Verzicht auf Farbe lenke den Blick auf das Wesentliche. Mag sein. Aber manchmal ist der Verzicht auf Farbe auch ärgerlich.

Der Fotograf Tom Krausz hatte die schöne Idee, eine Sammlung von Vogelköpfen zu erstellen. In seinem Bildband „Aves. Vögel. Charakterköpfe“ blicken diverse Vögel – vom Basstölpel über den Kormoran bis zur Silbermöve – die Betrachter an. Mal streng, mal traurig, manchmal auch ein wenig verschlagen. Aber immer in Schwarz-Weiß. Verzicht steht im Zentrum dieser besonderen Tierschau. Der Fotograf verzichtet nicht nur auf die Farbe (was traurig ist) er verzichtet auch darauf, das zu zeigen, was Vögel sonst noch so können (was richtig ist).

In dieser ganz besonderen Tierschau werden die Tiere – von denen viele vom Aussterben bedroht sind – zu Individuen und Persönlichkeiten.

„Aves. Vögel. Charakterköpfe“, mit Fotografien von Tom Krausz und Texten von Elke Heidenreich und Urs Heinz Aerni. Dölling und Galitz Verlag., 176 Seiten, 32 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt