Hamburg

Diese vier Schüler sind seit 40 Jahren in der neunten Klasse. Dennoch haben sie das Leben von Millionen Kindern lehrreicher und spannender gemacht. Am Mittwoch hat die Hörspielreihe TKKG runden Geburtstag, als Stichtag gilt der 31. März 1981. Rund 40 Millionen Tonträger wurden bisher verkauft.

Als Tarzan, Karl, Klößchen und Gaby waren die Hobbydetektive an den Start gegangen - heute steht das „T“ nicht mehr für Tarzan, sondern für Tim. „Es ist für uns selber ja manchmal gar nicht vorstellbar, dass wir 40 Jahre dabei sind und dass es 40 Jahre gut läuft“, sagt „Klößchen“-Sprecher Manou Lubowski im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Das Erfolgsrezept? „Dass wir uns treu geblieben sind.“ Es funktioniert: Täglich wird TKKG gut eine Million Mal gestreamt.

Bisher 217 Folgen produziert

Die Grand Dame des deutschen Hörspiels, Heikedine Körting, hat für das Label Europa bisher 217 Folgen produziert, die meisten nach Geschichten des Schriftstellers Rolf Kalmuczak alias Stefan Wolf. Sie etablierte damit ein deutsches Gegenstück zu den Abenteuern der „Drei Fragezeichen“ in den USA, die sie seit 1979 in Hamburg vertont. „Grundsätzlich kann man sagen, dass die Fälle aus den TKKG-Folgen im realen Umfeld der Hörerinnen und Hörer spielen könnten“, sagt Körting, „Herr Kalmuczak sagte immer, er bräuchte bloß in die Tageszeitung zu schauen, was so passiert, und schon hätte er eine Story.“

Planetenkunde und Kunstgeschichte

Da geht auch mal eine Bombe hoch. Es fliegen Steine von Brücken auf Autofahrer. Einmal bricht ein Tiger aus. Aber eigentlich ist es das Wiedererkennen des eigenen Alltags, das die Storys liebenswert macht. Auch ein Markenzeichen: Am Rande wird Allgemeinwissen eingeflochten. Zwischen zwei Verfolgungsjagden erzählt Physikersohn Karl etwas über Planeten oder Tarzan bläut Klößchen ein Kapitel Kunstgeschichte ein.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Personal besteht aus vier Freunden. Ein Judokämpfer, ein schlagfertiges Dickerchen, ein Schlauberger und ein Mädchen, das hübsch und tierlieb ist. Sascha Draeger (Tarzan/Tim) und Manou Lubowski (Klößchen) sind seit der ersten Folge bis heute dabei. Veronika Neugebauer ist 2009 viel zu jung gestorben. Niki Nowotny stieg nach rund 200 Folgen aus. Die vier Rollen machen dieser Tage Tobias Diakow und Rhea Harder komplett.

Ein Stück Popkultur

Heute ist TKKG ein Stück Popkultur. Wenn man in die ersten Fälle reinhört, hört man das Westdeutschland der ausklingenden Helmut-Schmidt-Ära. Zehn-Pfennig-Stücke, die in ein Münztelefon rasseln. Ratternde Wählscheiben. Scheibenwischer, die so laut quietschen wie eine ganze Waschanlage. Große Milchbars, in denen Eis im Glasbecher ausgelöffelt wird. Ein versunkener Kontinent.

Bei der TKKG-Reihe setzt man heute auf behutsame Modernisierung. In diesen Tagen veröffentlicht Amazon Music ein interaktives TKKG-Hörspiel, bei dem die Fans den Helden zu Hilfe kommen müssen. „TKKG – Das verfluchte Osterei“ kommt Karfreitag auf den Markt.

Was würde Manou Lubowski denn gern mal in der Rolle des „Klößchen“ erleben? „Interessant wäre für mich, wenn uns mal ein alter Fall einholen würde“, sagt er. „Das ist aber sehr schwierig zu bewerkstelligen, weil wir ja immer im selben Alter bleiben. Aber auch was das angeht, wird es sehr spannend werden in nächster Zeit, soviel kann ich versprechen. Das TKKG-Universum fängt eigentlich erst an zu wachsen.“

Von Christof Bock