Wenn Max Goldt auf der Bühne sitzt, ist die Zahl der Requisiten begrenzt: ein Tisch, ein Stuhl, das Mikro, zwei Flaschen Wasser. 19 Monate ist es her, dass Goldt das letzte Mal in diesem Arrangement im Pavillon zu Gast war, doch in der Zwischenzeit ist ein Gegenstand dazu gekommen – den Goldt lieber nicht dabei gehabt hätte: „Ich hasse es, mit Brille auf der Bühne zu sitzen“, entschuldigt er sich gleich zu Beginn der Lesung für das Gestell in seinem Gesicht, das aber in seiner kantigen und etwas altmodischen Erscheinung wunderbar zum Träger passt. Aber man sehe die Buchstaben so viel deutlicher vor sich, muss auch Goldt sich eingestehen.

Es ändert sich im Laufe der Jahre eben nicht nur das Aussehen der Autos auf der Straße, sondern auch das des Betrachters, wie der 1958 geborene Dichter feststellt. Und um der Alterung etwas entgegen zu setzen, hat er sich laut seinem ersten Text an diesem Abend bereits vor zehn Jahren auf Kur und in eine craniosacrale Therapie begeben. Eine Behandlung, die irgendetwas mit Massieren und Körpersäften, einem Gleichgewicht und – leider Gottes – dem Drang der Massierenden zur ständigen Konversation zu tun habe. Schweigen ist dem Kurgast nicht gestattet und so müht er sich durch die Unterhaltung, immer darauf bedacht, seine Würde zu wahren, während er „ausgefragt und begrabbelt“ wurde.

Goldts Geschichten sind nicht „absurd“

Es ist ein Thema, das sich durch viele der Geschichten zieht, die Goldt im Pavillon liest: Wie schafft man es, in den Wirren des Alltäglichen die Würde oder wenigstens die Fassung zu wahren? Etwa, wenn man auf einer Party einem Moraltheologen vorgestellt wird und in ein geradezu kindliches Staunen abzurutschen droht („Ich dachte, die gibt es nur im Fernsehen, und nun steht einer in Fleisch und Blut vor mir“). Oder angesichts der Begegnung zwischen einem heruntergekommenen Neue-Deutsche-Welle-Star in Unterhose und zweier seiner Fans auf einem Campingplatz.

Goldt variiert im Ton, mal rollt das R, mal nicht, aber das Tempo bleibt immer andante. Gemächlich schreitet der Meister die teilweise meilenlang mäandernden Sätze seiner Texte ab, was den Zuhörern einiges abverlangt – müssen sie doch am Ende der langen Strecke noch halbwegs wissen, wo sie denn begonnen hat. Und dann enden die Geschichten, (die man bitte nicht „absurd“ nennen möge, das Wort werde eigentlich immer falsch verwendet) so abrupt, dass man eigentlich immer noch einen folgenden Satz erwartet, der dann aber nicht kommt.

Ausgerechnet der älteste Text zieht die meisten Lacher

Seine kleinen Dramolette, wie Goldt sie nennt, klingen sanft und sind doch bissig – wenngleich der Dichter früher mitunter stärker zupackte. Ausgerechnet einer der ältesteten Texte an diesem Abend, „Über den Rand der Brille strafend betrachtet“ von 1996 , in dem es darum geht, ob es zulässig ist, alte Bücher zu entsorgen, zieht mit die meisten Lacher.

Bei früheren Auftritten geizte Goldt mit Ansagen an das Publikum, an diesem Abend aber ist er in Plauderlaune. Er bedankt sich für spontanen Zwischenapplaus und lobt die Bücherverkäuferin und die Buchhandlung Leuenhagen und Paris, die ihm einen „entsetzlich optimistisch vollgestapelten Tisch“ mit seinen Büchern in den Vorraum gestellt haben. Doch der Optimismus zahlt sich aus: Nach gut zwei Stunden Lesung und einer rasch abgehakten Zugabe wollen nicht wenige Zuhörer eine Signatur und eine Erinnerung mitnehmen an diesem Abend.

Weitere Lesungen im Pavillon

Am Mittwoch, 15. Januar, liest Thees Uhlmann aus seinem Buch „ Die Toten Hosen“, am Donnerstag, 16. Januar, präsentiert Axel Hacke neue und alte Texte. Tickets dafür gibt es im Vorverkauf unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Von Heiko Randermann