Berlin

Es ist brutal zu sehen, wie hoffnungslos hier alle Sehnsucht ist. Bühnenbildner Stéphane Laimé hat die Szenerie hinten mit einer hoch aufragenden Betonwand hermetisch verschlossen, und auch auf dem Boden ist weit und breit nichts als nackter Beton. Es wirkt wie Hohn, wenn ausgerechnet in dieser Zementwüste plötzlich ein Segelboot auftaucht. Mutter und Sohn gehen damit gemeinsam auf eine letzte Reise. Die Reise soll alte Wunden heilen und Verständnis, vielleicht sogar Versöhnung zwischen ihnen schaffen. Es wäre ein Wunder, wenn das mit diesem absurden Gefährt gelänge.

An der Berliner Schaubühne ist jetzt die Uraufführung von „Eurotrash“ nach dem gleichnamigen Roman von Christian Kracht zu erleben. In dem Buch nimmt ein Icherzähler, der mit dem Autor nicht nur den Namen, sondern auch zahlreiche biografische Details teilt, seine alte, alkohol- und tablettenabhängige Mutter mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Im Theater ist diese Mutter Angela Winkler, Joachim Meyerhoff spielt ihren Sohn.

Ein romanhaftes Leben

„Eurotrash“ erzählt mit Offenheit von der Familiengeschichte des Autors. Vom gefühlskalten Vater, der einer der einflussreichsten Medienmanager der Nachkriegszeit war. Vom Großvater, der als SS-Größe im Propagandaministerium nach dem Krieg „erfolglos entnazifiziert“ sogleich wieder an die alten Seilschaften anknüpfte. Es geht um Missbrauch und Luxusverwahrlosung, um enttäuschte Erwartungen und verlorene Liebe. Es ist eine dunkle, traurige Geschichte. Und doch ist „Eurotrash“ auch ein warmherziges und komisches Buch.

Dunkle Familiengeschichte: Christian Kracht mit seinem Roman „Eurotrash“. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Für die Bühne hat Regisseur Jan Bosse den Einbruch des Irrealen, der im Roman immer wieder an ganz verschiedenen Schauplätzen unterschwellig zu spüren ist, in das eine Bild des Segelboots in der Betonwüste übersetzt und verdichtet. In dieser surrealen Szenerie, die einzig nicht der Vorlage entnommen ist, konzentriert sich Bosse ganz auf seine beiden Schauspielstars. Mit scheinbar einfachen Mitteln – ein guter Regieeinfall, zwei gute Schauspieler – entfaltet sein Theater einen großen Zauber.

Grande Dame des Theaters

Meyerhoff hat als Autor denselben Lektor wie Kracht, lernte dessen Roman noch vor der Veröffentlichung im März kennen und regte gleich die Theaterproduktion in Berlin an. Dort turnt er nun akrobatisch über die Bühne und weiß doch stets, wann es genug ist. Er hat Tausende schnelle Gesten parat, die alles erklären und die Dinge doch in der Schwebe lassen können. Es ist immer unterhaltsam, ihm zuzusehen und zuzuhören, und oft sehr lustig.

Angela Winkler, die schon in den Siebzigerjahren an der Schaubühne gespielt hat, setzt souverän ihre Aura als Grande Dame des deutschen Theaters dagegen. Auch mit 77 Jahren hat sie auf der Bühne eine emotionale Durchlässigkeit bewahrt, die sie gleichzeitig unantastbar und verletzlich erscheinen lässt. In dieser Rolle passt das besonders gut.

Auf hoher See: Joachim Meyerhoff und Angela Winkler ist einer Szene aus Jan Bosses Inszenierung von „Eurotrash“. Quelle: Fabian Schellhorn/Schaubühne Berlin/dpa

Afrika auf dem Ku’damm

Am Ende wird das Zwei-Personen-Stück ein großes Solo. Die hohe Betonmauer, die sich als bemalter Vorhang erweist, fällt doch noch in sich zusammen. Der Blick wird frei auf die Hinterbühne des Theaters und durch eine geöffnete Feuertür weiter auf den verregneten Kurfürstendamm. Einsam auf den Rollator gestützt schlürft Winklers Mutter langsam ins Freie.

Mit ihrem zurückgebliebenen Sohn imaginiert sie das Traumziel Afrika. Beide wissen, dass dieses Ziel nur die geschlossene Nervenheilanstalt ist, die von Beginn an die Endstation war. Die Sehnsucht aber ist wunderbar erfüllt, traurig und tröstlich zugleich.

Die nächsten Vorstellungen sind am 23., 24., 28. und 29. November sowie am 2., 4. und 5. Dezember an der Berliner Schaubühne.

Von Stefan Arndt