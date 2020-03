Hannover

Im Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede gibt es Überraschendes zu sehen. Während nebenan in der Kestnergesellschaft die Vernissage mit Werken von Katinka Bock und Jean-Luc Mylayne stattfindet, werden im historischen Verlagsgebäude gesonderte Führungen angeboten. HAZ-Redakteur Conrad von Meding geleitet einzelne Gruppen von maximal 25 Personen in die erste Etage des Hauses. Alina Schoppe ist auch dabei, sie studiert Kunstgeschichte in Kiel und erläutert den Besuchern die Skulptur, die dort von einer Glaswand getrennt im alten Konferenzsaal liegt.

Sehen, was nicht da ist

Normalerweise steht hier der Konferenztisch, an dem schon Verleger August Madsack gearbeitet hat. Unter weißen Platten, die an Zeitungspapier erinnern, liegt nun eine fünf Meter lange Gestalt auf dem Rücken. Die langen, Füße ragen an einem Ende unter den Blättern hervor. Es könnte sich um einen Clochard handeln, wie man Obdachlose in Frankreich nennt. „In der Arbeit von Katinka Bock geht es immer um etwas, das nicht da ist“, sagt Kuratorin Schoope. Allein assoziativ deute man als Voyeur, dass unter den Zeitungen jemand liegt. Die Skulptur des Clochard interpretiert Führungsteilnehmer Ulrich Klessmann anders: „Ich habe darin nicht unbedingt einen Obdachlosen gesehen, sondern eher wegwehende Zeitungen am Strand.“

Blick unter die Kuppel. Quelle: Katrin Kutter

Unterm hohen Kuppeldach

Anschließend fahren die Besucher mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock, direkt unter das beeindruckend hohe Kuppeldach. An den Wänden des grauen Betongewölbes hallen die Stimmen wider. Die alten Kupferplatten von 1926, die einst die Kuppel des Anzeiger-Hochhauses bedeckten, sind im Nebengebäude, der Kestnergesellschaft, nun Teil des Kunstwerks „Rauschen“ von Katarina Bock. Die Platten sind Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Im Innenraum des Dachs brannte im März 1945 das Planetarium nieder, das Kupferdach blieb hingegen erhalten.

Vor gut zwei Jahren stellte man fest, dass das Kuppeldach saniert werden muss. Die neuen Kupferplatten haben nun von Anfang an die gleiche grüne Patina wie die alten, wie Madsack-Architekt Jörg Kairies erklärt. Was beim alten Kupferdach witterungsbedingt über Jahrzehnte entstanden ist, wurde durch eine Vorbehandlung nachempfunden.

Kino kommt voraussichtlich 2021 wieder

„Kommt hier wieder ein Kino rein?“, fragt ein Besucher. „Ja, die Kinogruppe Flebbe hat Interesse“, sagt Kairies. Das sei für das nächste Jahr geplant. „Faszinierend, es ist ja ein Stück hannoversche Baugeschichte, was so nackt im Skelett hier vorliegt – mit allen Kriegs- und Bausünden“, meint Klessmann, der sich der ersten Führung angeschlossen hat.

Von Lisa Eimermacher